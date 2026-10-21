https://1prime.ru/20261021/sotrudniki-874488010.html

Почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр у офиса, показал опрос

Почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр у офиса, показал опрос - 21.10.2026, ПРАЙМ

Почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр у офиса, показал опрос

Почти 40% опрошенных сотрудников хотели бы иметь медицинский центр возле своего места работы, следует из опроса девелопера Level Group, который есть в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:14+0300

2026-10-21T18:14+0300

2026-10-21T18:17+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти 40% опрошенных сотрудников хотели бы иметь медицинский центр возле своего места работы, следует из опроса девелопера Level Group, который есть в распоряжении "Ведомости. Город". "Тридцать восемь процентов сотрудников самым полезным сервисом в бизнес-центре считают медицинский центр, в котором можно обследоваться, сдать анализы и прийти на плановый прием", - пишет газета. Кроме того, 25% опрошенных рядом с офисом хотели бы видеть магазин с готовыми блюдами или кафе с едой на вынос. При этом 22% выбрали фитнес-клуб, бассейн или спортивную студию, 19% - салон красоты, 14% - детскую комнату с присмотром, а 9% – кафе для встреч с друзьями. Отмечается, что если эти сервисы будут находиться рядом с работой, 80% респондентов готовы изменить привычный распорядок дня. А треть опрошенных согласны приезжать в офис пораньше или задерживаться после рабочего дня, 28% станут планировать личные дела в те дни, когда работают в офисе, 22% готовы чаще приезжать в бизнес-центр, если это позволит сэкономить больше времени, чем они потратят на дорогу. Каждый пятый не стал бы менять свой график. Помимо этого, участники опроса отмечают, что из-за офисной работы у них почти нет времени, чтобы заняться повседневными делами. Так, 42% не успевают сходить к врачу, 24% – общаться с близкими, 22% – отвезти детей на занятия и забирать их, 12% – заняться бытовыми задачами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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