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Почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр у офиса, показал опрос - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр у офиса, показал опрос
Почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр у офиса, показал опрос - 21.10.2026, ПРАЙМ
Почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр у офиса, показал опрос
Почти 40% опрошенных сотрудников хотели бы иметь медицинский центр возле своего места работы, следует из опроса девелопера Level Group, который есть в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:14+0300
2026-10-21T18:17+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти 40% опрошенных сотрудников хотели бы иметь медицинский центр возле своего места работы, следует из опроса девелопера Level Group, который есть в распоряжении "Ведомости. Город". "Тридцать восемь процентов сотрудников самым полезным сервисом в бизнес-центре считают медицинский центр, в котором можно обследоваться, сдать анализы и прийти на плановый прием", - пишет газета. Кроме того, 25% опрошенных рядом с офисом хотели бы видеть магазин с готовыми блюдами или кафе с едой на вынос. При этом 22% выбрали фитнес-клуб, бассейн или спортивную студию, 19% - салон красоты, 14% - детскую комнату с присмотром, а 9% – кафе для встреч с друзьями. Отмечается, что если эти сервисы будут находиться рядом с работой, 80% респондентов готовы изменить привычный распорядок дня. А треть опрошенных согласны приезжать в офис пораньше или задерживаться после рабочего дня, 28% станут планировать личные дела в те дни, когда работают в офисе, 22% готовы чаще приезжать в бизнес-центр, если это позволит сэкономить больше времени, чем они потратят на дорогу. Каждый пятый не стал бы менять свой график. Помимо этого, участники опроса отмечают, что из-за офисной работы у них почти нет времени, чтобы заняться повседневными делами. Так, 42% не успевают сходить к врачу, 24% – общаться с близкими, 22% – отвезти детей на занятия и забирать их, 12% – заняться бытовыми задачами.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
18:14 21.10.2026 (обновлено: 18:17 21.10.2026)
 
Почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр у офиса, показал опрос

"Ведомости": почти 40% сотрудников хотели бы иметь медцентр возле своего места работы

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти 40% опрошенных сотрудников хотели бы иметь медицинский центр возле своего места работы, следует из опроса девелопера Level Group, который есть в распоряжении "Ведомости. Город".
"Тридцать восемь процентов сотрудников самым полезным сервисом в бизнес-центре считают медицинский центр, в котором можно обследоваться, сдать анализы и прийти на плановый прием", - пишет газета.
Кроме того, 25% опрошенных рядом с офисом хотели бы видеть магазин с готовыми блюдами или кафе с едой на вынос. При этом 22% выбрали фитнес-клуб, бассейн или спортивную студию, 19% - салон красоты, 14% - детскую комнату с присмотром, а 9% – кафе для встреч с друзьями.
Отмечается, что если эти сервисы будут находиться рядом с работой, 80% респондентов готовы изменить привычный распорядок дня. А треть опрошенных согласны приезжать в офис пораньше или задерживаться после рабочего дня, 28% станут планировать личные дела в те дни, когда работают в офисе, 22% готовы чаще приезжать в бизнес-центр, если это позволит сэкономить больше времени, чем они потратят на дорогу. Каждый пятый не стал бы менять свой график.
Помимо этого, участники опроса отмечают, что из-за офисной работы у них почти нет времени, чтобы заняться повседневными делами. Так, 42% не успевают сходить к врачу, 24% – общаться с близкими, 22% – отвезти детей на занятия и забирать их, 12% – заняться бытовыми задачами.
 
БизнесОбщество
 
 
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