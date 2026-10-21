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Совет директоров "Алросы" рассмотрит вопрос о дивидендной политике - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Алросы" рассмотрит вопрос о дивидендной политике
Совет директоров "Алросы" рассмотрит вопрос о дивидендной политике - 21.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Алросы" рассмотрит вопрос о дивидендной политике
Совет директоров "Алросы" 23 октября рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции, сообщила компания. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:36+0300
2026-10-21T16:36+0300
финансы
россия
якутия
айсен николаев
алроса
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Алросы" 23 октября рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции, сообщила компания. "Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента...23.10.2026... Об утверждении Положения о дивидендной политике АК "Алроса" (ПАО) в новой редакции", - говорится в сообщении. Согласно существующей дивидендной политике, "Алроса" выплачивает минимум 50% от чистой прибыли по МСФО за год, если текущее и прогнозное значение коэффициента "чистый долг к EBITDA" не превышает уровень 1,5. Чистый убыток "Алросы" по МСФО по итогам первого полугодия составил 9,542 миллиарда рублей после прибыли в 40,6 миллиарда годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,2. Выплаты дивидендов от "Алросы" по итогам текущего года не ожидаются, заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев в октябре. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года - в размере 2,49 рубля на акцию.
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финансы, россия, якутия, айсен николаев, алроса
Финансы, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Айсен Николаев, Алроса
16:36 21.10.2026
 
Совет директоров "Алросы" рассмотрит вопрос о дивидендной политике

Совет директоров "Алросы" 23 октября рассмотрит вопрос о дивидендной политике

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Алросы" 23 октября рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции, сообщила компания.
"Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента...23.10.2026... Об утверждении Положения о дивидендной политике АК "Алроса" (ПАО) в новой редакции", - говорится в сообщении.
Согласно существующей дивидендной политике, "Алроса" выплачивает минимум 50% от чистой прибыли по МСФО за год, если текущее и прогнозное значение коэффициента "чистый долг к EBITDA" не превышает уровень 1,5.
Чистый убыток "Алросы" по МСФО по итогам первого полугодия составил 9,542 миллиарда рублей после прибыли в 40,6 миллиарда годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,2.
Выплаты дивидендов от "Алросы" по итогам текущего года не ожидаются, заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев в октябре.
В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года - в размере 2,49 рубля на акцию.
 
ФинансыРОССИЯЯКУТИЯАйсен НиколаевАлроса
 
 
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