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Совкомбанк проведет звездную сессию на форуме "Технологии добра" - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Совкомбанк проведет звездную сессию на форуме "Технологии добра"
Совкомбанк проведет звездную сессию на форуме "Технологии добра" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк проведет звездную сессию на форуме "Технологии добра"
Ида Галич, Дарья Мороз, Владимир Вдовиченков и Максим Сушинский обсудят, как известные люди могут менять благотворительность. Звездная сессия пройдет 18 ноября... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:27+0300
2026-10-21T15:27+0300
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сколково
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Ида Галич, Дарья Мороз, Владимир Вдовиченков и Максим Сушинский обсудят, как известные люди могут менять благотворительность. Звездная сессия пройдет 18 ноября в рамках форума "Технологии Добра", организованного Совкомбанком и Фондом "Сколково".Участники дискуссии ответят на вопросы, где проходит грань между реальной помощью и пиаром, может ли популярность одного человека стать инструментом системных изменений и как превратить внимание миллионов в конкретные результаты. Среди спикеров — телеведущая, блогер и основатель благотворительного фонда "Фонарик" Ида Галич, актриса и продюсер Дарья Мороз, народный артист РФ Владимир Вдовиченков, чемпион мира по хоккею Максим Сушинский. Модератором выступит шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев.Форум "Технологии Добра" пройдет 18 ноября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Программа включает шесть ключевых направлений: будущее благотворительности, фандрайзинг и партнерства, коммуникации и продвижение, технологии для НКО, практические мастер-классы, а также нетворкинг и обмен опытом. В центре внимания — развитие некоммерческих организаций: от привлечения финансирования до использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Завершится форум церемонией вручения Премии "Технологии Добра", которая отметит лучшие проекты и инициативы. Участие возможно очно и онлайн.
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совкомбанк, сколково, финансы, банки, страхование
Совкомбанк, Сколково, Финансы, Банки, страхование
15:27 21.10.2026
 
Совкомбанк проведет звездную сессию на форуме "Технологии добра"

Совкомбанк проведет сессию со звездными спикерами на форуме "Технологии добра"

© Фото : пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк проведет звездную сессию на форуме "Технологии добра"
Совкомбанк проведет звездную сессию на форуме Технологии добра - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Ида Галич, Дарья Мороз, Владимир Вдовиченков и Максим Сушинский обсудят, как известные люди могут менять благотворительность. Звездная сессия пройдет 18 ноября в рамках форума "Технологии Добра", организованного Совкомбанком и Фондом "Сколково".

Участники дискуссии ответят на вопросы, где проходит грань между реальной помощью и пиаром, может ли популярность одного человека стать инструментом системных изменений и как превратить внимание миллионов в конкретные результаты.

Среди спикеров — телеведущая, блогер и основатель благотворительного фонда "Фонарик" Ида Галич, актриса и продюсер Дарья Мороз, народный артист РФ Владимир Вдовиченков, чемпион мира по хоккею Максим Сушинский. Модератором выступит шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев.

Форум "Технологии Добра" пройдет 18 ноября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Программа включает шесть ключевых направлений: будущее благотворительности, фандрайзинг и партнерства, коммуникации и продвижение, технологии для НКО, практические мастер-классы, а также нетворкинг и обмен опытом.

В центре внимания — развитие некоммерческих организаций: от привлечения финансирования до использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Завершится форум церемонией вручения Премии "Технологии Добра", которая отметит лучшие проекты и инициативы. Участие возможно очно и онлайн.
 
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