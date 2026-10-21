Совкомбанк проведет звездную сессию на форуме "Технологии добра"
Совкомбанк проведет сессию со звездными спикерами на форуме "Технологии добра"
© Фото : пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк проведет звездную сессию на форуме "Технологии добра"
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Ида Галич, Дарья Мороз, Владимир Вдовиченков и Максим Сушинский обсудят, как известные люди могут менять благотворительность. Звездная сессия пройдет 18 ноября в рамках форума "Технологии Добра", организованного Совкомбанком и Фондом "Сколково".
Участники дискуссии ответят на вопросы, где проходит грань между реальной помощью и пиаром, может ли популярность одного человека стать инструментом системных изменений и как превратить внимание миллионов в конкретные результаты.
Среди спикеров — телеведущая, блогер и основатель благотворительного фонда "Фонарик" Ида Галич, актриса и продюсер Дарья Мороз, народный артист РФ Владимир Вдовиченков, чемпион мира по хоккею Максим Сушинский. Модератором выступит шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев.
Форум "Технологии Добра" пройдет 18 ноября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Программа включает шесть ключевых направлений: будущее благотворительности, фандрайзинг и партнерства, коммуникации и продвижение, технологии для НКО, практические мастер-классы, а также нетворкинг и обмен опытом.
В центре внимания — развитие некоммерческих организаций: от привлечения финансирования до использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Завершится форум церемонией вручения Премии "Технологии Добра", которая отметит лучшие проекты и инициативы. Участие возможно очно и онлайн.
Участники дискуссии ответят на вопросы, где проходит грань между реальной помощью и пиаром, может ли популярность одного человека стать инструментом системных изменений и как превратить внимание миллионов в конкретные результаты.
Среди спикеров — телеведущая, блогер и основатель благотворительного фонда "Фонарик" Ида Галич, актриса и продюсер Дарья Мороз, народный артист РФ Владимир Вдовиченков, чемпион мира по хоккею Максим Сушинский. Модератором выступит шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев.
Форум "Технологии Добра" пройдет 18 ноября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Программа включает шесть ключевых направлений: будущее благотворительности, фандрайзинг и партнерства, коммуникации и продвижение, технологии для НКО, практические мастер-классы, а также нетворкинг и обмен опытом.
В центре внимания — развитие некоммерческих организаций: от привлечения финансирования до использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Завершится форум церемонией вручения Премии "Технологии Добра", которая отметит лучшие проекты и инициативы. Участие возможно очно и онлайн.