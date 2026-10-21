Фьючерсы на фондовые индексы США растут на позитивной отчетности SpaceX
Фьючерсы на фондовые индексы США растут после выхода финотчета SpaceX
Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в среду после выхода финансовой отчетности американской космической SpaceX, принесшей позитивные настроения для технологического сектора, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,01%, до 52 722 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,47%, до 29 814,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 7769,5 пункта.
Инвесторы оценивают финансовые результаты космической SpaceX. Выручка компании за третий квартал выросла на 161% в годовом выражении, до 14,6 миллиарда долларов. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне 12,72 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании LSEG.
"SpaceX предоставила именно то, чего хотел рынок, - свидетельство того, что спрос, связанный с искусственным интеллектом, весьма реален. Это улучшило настроения не только к самой SpaceX, но и к системе искусственного интеллекта в целом", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного аналитика ING Саймона Вирсму (Simon Wiersma).
Бумаги американского стримингового сервиса Netflix дешевеют перед открытием основных торгов вторника более чем на 5,98% после публикации финансового отчета. Компания прогнозирует выручку в размере 13,4 миллиарда долларов по итогам четвертого квартала, что примерно на 12% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода. В то же время ожидания компании оказались меньше прогноза аналитиков, добавляет Блумберг.