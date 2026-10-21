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"Спейс Инвест" погасила требования ФНС на пять миллионов рублей

"Спейс Инвест" погасила требования ФНС на пять миллионов рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Спейс Инвест" погасила требования ФНС на пять миллионов рублей

Компания "Спейс Инвест" погасила требования Федеральной налоговой службы (ФНС) России в размере чуть более 5 миллионов рублей, включенные в реестр требований... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:36+0300

2026-10-21T13:36+0300

2026-10-21T13:36+0300

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Компания "Спейс Инвест" погасила требования Федеральной налоговой службы (ФНС) России в размере чуть более 5 миллионов рублей, включенные в реестр требований кредиторов обанкротившейся частной российской космической компании SR Space, следует из определения арбитражного суда Москвы, с которым ознакомилось РИА Новости. "Признать погашенными в полном объеме требования уполномоченного органа - ИФНС России № 4 по г. Москве, включенные в реестр требований кредиторов АО "СР Спейс", в размере 5.035.109,14 рублей", - говорится в судебном акте. Суд произвел замену кредитора в реестре с ФНС на ООО "Спейс Инвест". Арбитражный суд Москвы в августе 2025 года по заявлению ФНС признал SR Space банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Конкурсным управляющим был утвержден Виталий Зыкин. Впоследствии суд перешел от упрощенной процедуры банкротства SR Space к общей, что связано с обнаружением ее имущества. В ходе инвентаризации Зыкин выявил у должника активы на сумму более 33 миллионов рублей. В реестр требований кредиторов SR Space ранее были включены требования Михаила Крапивного на 25 миллионов рублей, Альфа-банка (около 16 миллионов), АО "Московское научно-производственное объединение "Спектр" (более 14 миллионов) и Сбербанка (около 11 миллионов рублей). Гендиректор SR Space Олег Мансуров в августе прошлого года говорил РИА Новости, что пять ее космических спутников находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем. По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", единственный участник и гендиректор ООО "Спейс Инвест" - Анжелика Мансурова. SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".

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