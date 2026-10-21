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Спрос россиян на отдых в Китае осенью вырос более чем в 1,5 раза

Спрос россиян на отдых в Китае осенью вырос более чем в 1,5 раза - 21.10.2026, ПРАЙМ

Спрос россиян на отдых в Китае осенью вырос более чем в 1,5 раза

Спрос российских туристов на поездки в Китай осенью 2026 года вырос на 58% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:15+0300

2026-10-21T20:15+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на поездки в Китай осенью 2026 года вырос на 58% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Китай остается самым популярным направлением Азии, спрос на него за год вырос на 58%. Это первая полная осень, когда в Китай можно лететь без визы", - выяснили в сервисе, изучив и сравнив с прошлым годом направления Азии, куда россияне покупают билеты в сентябре-ноябре. При этом больше всего выросли продажи билетов в Пекин - на 67% и Шанхай - на 26%. Отмечается, что средняя стоимость билетов туда-обратно в Китай составляет 75,5 тысячи рублей. Аналитики отметили, что в пятерку самых популярных направлений Азии у российских туристов текущей осенью, помимо Китая, также вошли Таиланд, Индия и Вьетнам. Так, в Индию туристы стали летать вдвое чаще, а средняя стоимость билета составляет 59,7 тысячи рублей, что является самым недорогим вариантом среди популярных стран Азии. При этом турпоток во Вьетнам вырос на 70% в сравнении с прошлой осенью, а цена билета в среднем составляет 90,2 тысячи рублей.

китай

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бизнес, туризм, россия, китай, азия, индия