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Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой

Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой - 21.10.2026, ПРАЙМ

Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона открыто сообщает Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:54+0300

2026-10-21T13:54+0300

2026-10-21T13:54+0300

россия

мировая экономика

сша

украина

вашингтон

стив уиткофф

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СТРЕЛЬНА, 21 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона открыто сообщает Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса. Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге в среду. "Мы открыто заявляем об этом (о бизнес-сотрудничестве России и США - ред.) украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта", - сказал спецпосланник президента США в ходе беседы с Путиным.

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россия, мировая экономика, сша, украина, вашингтон, стив уиткофф