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Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой
Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой - 21.10.2026, ПРАЙМ
Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона открыто сообщает Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:54+0300
2026-10-21T13:54+0300
2026-10-21T13:54+0300
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сша
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вашингтон
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СТРЕЛЬНА, 21 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона открыто сообщает Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса. Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге в среду. "Мы открыто заявляем об этом (о бизнес-сотрудничестве России и США - ред.) украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта", - сказал спецпосланник президента США в ходе беседы с Путиным.
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россия, мировая экономика, сша, украина, вашингтон, стив уиткофф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Стив Уиткофф
Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой
Уиткофф: США открыто сообщили Украине о сотрудничестве в сфере бизнеса с Россией
СТРЕЛЬНА, 21 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона открыто сообщает Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса.
Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге в среду.
"Мы открыто заявляем об этом (о бизнес-сотрудничестве России и США - ред.) украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта", - сказал спецпосланник президента США в ходе беседы с Путиным.