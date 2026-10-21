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Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой
Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой - 21.10.2026, ПРАЙМ
Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона открыто сообщает Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:54+0300
2026-10-21T13:54+0300
россия
мировая экономика
сша
украина
вашингтон
стив уиткофф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874469948.jpg?1792580048
СТРЕЛЬНА, 21 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона открыто сообщает Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса. Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге в среду. "Мы открыто заявляем об этом (о бизнес-сотрудничестве России и США - ред.) украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта", - сказал спецпосланник президента США в ходе беседы с Путиным.
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россия, мировая экономика, сша, украина, вашингтон, стив уиткофф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Стив Уиткофф
13:54 21.10.2026
 
Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева сотрудничества с Москвой

Уиткофф: США открыто сообщили Украине о сотрудничестве в сфере бизнеса с Россией

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СТРЕЛЬНА, 21 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона открыто сообщает Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса.
Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге в среду.
"Мы открыто заявляем об этом (о бизнес-сотрудничестве России и США - ред.) украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта", - сказал спецпосланник президента США в ходе беседы с Путиным.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНАВАШИНГТОНСтив Уиткофф
 
 
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