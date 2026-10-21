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"Есть вещи важнее". От Банка России ждут вовсе не решения по ставке

"Есть вещи важнее". От Банка России ждут вовсе не решения по ставке - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Есть вещи важнее". От Банка России ждут вовсе не решения по ставке

В эту пятницу, 23 октября, Совет директоров ЦБ проведет очередное заседание с обновлением среднесрочного экономического прогноза. Консенсус экспертов,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T07:07+0300

2026-10-21T07:07+0300

2026-10-21T07:07+0300

статья

рынок

ключевая ставка

рубль

прогноз по ключевой ставке цб

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ, Сергей Тягай. В эту пятницу, 23 октября, Совет директоров ЦБ проведет очередное заседание с обновлением среднесрочного экономического прогноза. Консенсус экспертов, опрошенных "Прайм", практически однозначен: ключевая ставка останется на уровне 14% годовых. А вот прогноз может преподнести сюрпризы.Причины сохранения ставки неизменной с августа — все еще высокая инфляция, разовый скачок цен из-за переноса индексации ЖКХ на 1 октября и топливный фактор. Вариант снижения на 25 базисных пунктов эксперты допускают, но считают маловероятным, а повышение — почти невероятным. 📊 Почему пауза выглядит неизбежнойКак отмечает первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция "ЛДПР"), сентябрьская пауза показала выдержку команды Эльвиры Набиуллиной: ЦБ остановился ровно тогда, когда топливо начало разгонять цены накануне индексации тарифов, и открыто повысил оценку устойчивой инфляции."Наиболее вероятно повторное сохранение 14%, шанс на снижение до 13,75% заметно меньше, повышение почти исключено", — констатирует Панеш.Годовая инфляция в сентябре составила 6,35%, к середине октября оценка поднялась до 7,22%. Скачок во многом календарный: в 2025 году коммунальные тарифы повышали 1 июля, а в 2026-м основную индексацию перенесли на 1 октября. В результате начало месяца дала сразу 0,96%, тогда как сентябрьские недели до индексации — от 0,02 до 0,12%. Сильнее давит топливо: бензин за год подорожал на 21,75%.Главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин также исходит из логики регулятора: сохранение ставки видится самым вероятным сценарием "с учетом довольно бодрого темпа роста цен на фоне индексации тарифов ЖКХ и все еще сохраняющихся проблем с топливом". Шансы на снижение на 25 базисных пунктов он оценивает как меньшие, а вероятность повышения — как крайне низкую, поскольку в таком сценарии "и финансовые рынки, и реальная экономика отреагировали бы крайне негативно".С ним согласен аналитик по макроэкономике УК "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Иванов. По его словам, большинство экономических факторов складываются за то, чтобы как минимум оставить ставку без изменений. Что же касается экономической динамики, то она бесспорно замедляется, однако в большинстве отраслей это довольно медленный процесс.Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что сохранение ставки на уровне 14% позволит поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Они продолжат сдерживать потребительский и инвестиционный спрос, а также стимулировать склонность граждан и бизнеса к сбережениям, а не тратам. Дополнительным дезинфляционным фактором может стать стабильный курс рубля, который, по нашему прогнозу, до конца года останется вблизи текущих уровней."В то же время сложная ситуация с топливом, увеличение транспортных издержек, повышенные инфляционные ожидания, индексация тарифов ЖКХ с 1 октября существенно выше целевых 4% могут поддерживать инфляцию на повышенном уровне в ближайшие месяцы. В условиях сохраняющегося активного потребительского спроса и повышенных инфляционных ожиданий компаниям будет легче переносить возросшие транспортные и тарифные издержки в потребительские цены", - говорит аналитик.Начальник аналитического управления РСХБ Управление Активами Павел Паевский разбирает статистику: в августе рост ВВП ускорился до 0,8% год к году после 0,6% месяцем ранее, быстрее росли строительство (2,7% против 0,8% в июле) и грузооборот (8,4% против 6,0%). При этом промышленное производство сократилось на 0,6% против роста на 0,4%, основной спад пришелся на обрабатывающие производства (−0,5%) и добычу полезных ископаемых (−1,3%). Оптовая торговля снизилась на 0,5%, а рост розничной торговли замедлился до 3,3% с 5,3%."Динамика экономики и промышленности не вызывает серьезных опасений. Без учета обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых промышленное производство вполне могло бы выйти в уверенный плюс, поэтому острой необходимости снижать ключевую ставку сейчас нет", — резюмирует Паевский.Он добавляет: годовой рост денежной массы М2 (13,2% год к году в сентябре) держится чуть выше верхней границы июльского прогноза регулятора, что явно не способствует снижению ставки. Внешние условия тоже против: ситуация на Ближнем Востоке уже усилила инфляционное давление в мировой экономике, а в Россию оно приходит через импорт — подорожавшая нефть повышает удельные логистические издержки.🏭 Аргументы за снижение: инвестиции, промышленность, рынок трудаТем не менее доводы в пользу продолжения цикла смягчения у части экспертов есть. Копейкин указывает на проблемы с инвестициями и вялую экономическую динамику в целом. Иванов — на охлаждение рынка труда (пока только в части рабочих специальностей; в логистике и ритейле спрос на рабочую силу значительно превышает предложение). Замедление темпов роста зарплат (уже третий месяц менее 10%) и реальных доходов населения будут способствовать снижению потребительской активности и, как следствие, ценового давления.Однако профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко поясняет: оснований для именно уверенного смягчения политики пока недостаточно, поскольку инфляция выше цели в 4%. На цены влияют индексация ЖКХ, геополитические риски в ТЭК и теперь уже в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Существенное значение будут иметь и параметры бюджета, который сейчас находится на рассмотрении.💱 Рубль: без резких движенийДля валютного рынка базовое решение — пауза — уже заложено в котировки. Официальный курс доллара 7 октября был 85,71 рубля, 14 октября — уже 83,87, 19 октября – 83,62. Каплан Панеш оценивает разумный коридор до конца месяца в 83–86 рублей за доллар. Поддержку добавит налоговый период: к 28 октября экспортеры продают валюту для уплаты налогов."При сохранении 14% рубль опирается на доходность. Ставка превышает инфляцию почти на 7 процентных пунктов, вклады обгоняют рост цен, и сбережения остаются в рублях. Пауза уже заложена в котировки, резких движений ждать не стоит", — говорит эксперт.Михаил Гордиенко оценивает влияние решения как нейтральное или умеренно поддерживающее: высокая доходность рублевых сбережений сохраняется, а дорогие кредиты сдерживают спрос, в том числе на импорт и необходимую для его оплаты валюту. Однако сильного укрепления только из-за сохранения ставки он бы не ожидал: многое будет зависеть от комментариев-сигналов руководства ЦБ. Готовность долго держать ставку высокой поддержит рубль, а сигнал о скором снижении может ослабить эту поддержку.Павел Паевский также не ждет значимого укрепления: многие экономические агенты уже заложили текущий уровень ставки в расчеты как равновесный.Борис Копейкин отмечает, что заметное движение рубля возможно лишь в случае кардинального пересмотра проводимой политики."Кроме собственно решения по ставке, участники рынка также будут анализировать обновленный прогноз регулятора. Но заметного влияния на курс рубля в случае сохранения или небольшого снижения ставки ожидать не следует", — говорит он.В сценарии снижения до 13,75% Панеш допускает ослабление рубля в первые дни, что станет сюрпризом, но четверть пункта мало меняет доходность рублевых вложений, и курс быстро вернется к балансу экспортной выручки и спроса импортеров. Сильнее всего рубль поддержит пауза с повышенной траекторией ставки на 2027 год.🔮 Что важнее решения: прогноз на 2027 годЭксперты сходятся: рынок прочитает траекторию ставки на 2027 год внимательнее самого решения. Октябрьский прогноз учтет новые бюджетные проектировки правительства. Александр Иванов из УК "Ингосстрах-Инвестиции" полагает, что в 2027 году экономика будет жить с ключевой ставкой около 13%+."Глобально базовый среднесрочный сценарий — что следующий год мы будем жить со ставками не ниже 13%. К сожалению, вероятность повышения ставки в 2027 году сейчас начинает субъективно превалировать над вариантом со снижением", — предупреждает он.Панеш более оптимистичен в части календаря: 18 декабря, на последнем заседании года, цикл снижения может продолжиться, если топливный и тарифный эффекты выдохнутся."Ставка по сути служит ценой терпения, и чем дороже ожидание, тем выше ценятся рубли сегодня. При плавающем курсе Банк России воздействует на цену денег, а курс следует за ней сам, поэтому выдержанное смягчение рубль встретит спокойнее поспешного", — заключает эксперт.Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин формулирует ожидания рынка максимально коротко:"Что касается динамики ключевой ставки, то мы считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений".📝 РезюмеКонсенсус экспертов сводится к трем тезисам. Первое: 23 октября ЦБ сохранит ставку на 14% — инфляция выше цели, тарифный и топливный эффекты еще не исчерпаны, а денежно-кредитные условия уже смягчились рыночным путем. Второе: для рубля базовый сценарий нейтрален, коридор до конца месяца — 83–86 за доллар, а поддержку окажут высокие реальные ставки по вкладам и налоговый период. Третье, и главное: куда важнее самого решения будет обновленный среднесрочный прогноз и сигналы регулятора о траектории ставки на 2027 год — именно они определят, останется ли пауза длительной или цикл смягчения возобновится уже в декабре.

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рынок, ключевая ставка, рубль, прогноз по ключевой ставке цб