https://1prime.ru/20261021/stoimost-874491252.html
Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах
Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах - 21.10.2026, ПРАЙМ
Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах
Стоимость бензина на АЗС на неделе с 13 по 19 октября снизилась в 53 регионах России, сильнее всего в Курганской области, следует из расчетов РИА Новости на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:17+0300
2026-10-21T19:17+0300
2026-10-21T19:27+0300
бизнес
россия
курганская область
ингушетия
вологодская область
росстат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874491252.jpg?1792600022
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 13 по 19 октября снизилась в 53 регионах России, сильнее всего в Курганской области, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Курганской области стал дешевле на 8,03%, а в Ингушетии - на 7,64%. В Тамбовской и Вологодской областях цены опустились на 5,2% и 4,56% соответственно. Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Севастополе, Свердловской, Калужской и Костромской областях. А еще в пяти регионах России цена бензина упала более чем на 2%: Марий Эл и Хакасии, а также Смоленской, Ивановской, Владимирской областях. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в 17 регионах. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 23 регионах.
курганская область
ингушетия
вологодская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, курганская область, ингушетия, вологодская область, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Курганская область, Ингушетия, Вологодская область, Росстат
Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах
Росстат: стоимость бензина на АЗС с 13 по 19 октября снизилась в 53 регионах России
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 13 по 19 октября снизилась в 53 регионах России, сильнее всего в Курганской области, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Курганской области стал дешевле на 8,03%, а в Ингушетии - на 7,64%. В Тамбовской и Вологодской областях цены опустились на 5,2% и 4,56% соответственно.
Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Севастополе, Свердловской, Калужской и Костромской областях. А еще в пяти регионах России цена бензина упала более чем на 2%: Марий Эл и Хакасии, а также Смоленской, Ивановской, Владимирской областях.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в 17 регионах. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 23 регионах.