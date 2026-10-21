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Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах
Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах - 21.10.2026, ПРАЙМ
Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах
Стоимость бензина на АЗС на неделе с 13 по 19 октября снизилась в 53 регионах России, сильнее всего в Курганской области, следует из расчетов РИА Новости на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:17+0300
2026-10-21T19:27+0300
бизнес
россия
курганская область
ингушетия
вологодская область
росстат
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 13 по 19 октября снизилась в 53 регионах России, сильнее всего в Курганской области, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Курганской области стал дешевле на 8,03%, а в Ингушетии - на 7,64%. В Тамбовской и Вологодской областях цены опустились на 5,2% и 4,56% соответственно. Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Севастополе, Свердловской, Калужской и Костромской областях. А еще в пяти регионах России цена бензина упала более чем на 2%: Марий Эл и Хакасии, а также Смоленской, Ивановской, Владимирской областях. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в 17 регионах. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 23 регионах.
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192
40
192
40
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5
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Бизнес, РОССИЯ, Курганская область, Ингушетия, Вологодская область, Росстат
19:17 21.10.2026 (обновлено: 19:27 21.10.2026)
 
Цены на бензин на АЗС снизились в 53 регионах

Росстат: стоимость бензина на АЗС с 13 по 19 октября снизилась в 53 регионах России

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 13 по 19 октября снизилась в 53 регионах России, сильнее всего в Курганской области, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Курганской области стал дешевле на 8,03%, а в Ингушетии - на 7,64%. В Тамбовской и Вологодской областях цены опустились на 5,2% и 4,56% соответственно.
Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Севастополе, Свердловской, Калужской и Костромской областях. А еще в пяти регионах России цена бензина упала более чем на 2%: Марий Эл и Хакасии, а также Смоленской, Ивановской, Владимирской областях.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в 17 регионах. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 23 регионах.
 
БизнесРОССИЯКурганская областьИнгушетияВологодская областьРосстат
 
 
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