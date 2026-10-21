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Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры

Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры - 21.10.2026, ПРАЙМ

Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры в регионе за счет расширения... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:42+0300

2026-10-21T09:42+0300

2026-10-21T09:42+0300

технологии

мировая экономика

китай

кнр

гонконг

атэс

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ПЕКИН, 21 окт — ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры в регионе за счет расширения сотрудничества и обмена опытом, говорится в совместном заявлении министров финансов АТЭС. Ежегодная встреча министров финансов АТЭС прошла в специальном административном районе КНР Гонконге 20-21 октября. В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, отмечается, что сегодня в некоторых экономиках сохраняется значительный дефицит финансирования цифровой инфраструктуры. Ситуацию усугубляют регуляторные ограничения и недостаточное количество каналов привлечения средств. "Мы призываем экономики АТЭС обмениваться мнениями и передовым опытом для выявления и устранения этих пробелов посредством разработки комплексного экосистемного подхода, предусматривающего мобилизацию ресурсов государственного и частного секторов, а также многосторонних банков развития", - говорится в тексте заявления. Министры призвали государственный сектор создавать четкие, прозрачные и предсказуемые условия для развития цифровой инфраструктуры, а частный сектор активнее участвовать в финансировании проектов, предоставлении технической экспертизы и внедрении инновационных финансовых решений.

китай

кнр

гонконг

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, китай, кнр, гонконг, атэс