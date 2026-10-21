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Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры
Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры - 21.10.2026, ПРАЙМ
Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры в регионе за счет расширения... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:42+0300
2026-10-21T09:42+0300
технологии
мировая экономика
китай
кнр
гонконг
атэс
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ПЕКИН, 21 окт — ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры в регионе за счет расширения сотрудничества и обмена опытом, говорится в совместном заявлении министров финансов АТЭС. Ежегодная встреча министров финансов АТЭС прошла в специальном административном районе КНР Гонконге 20-21 октября. В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, отмечается, что сегодня в некоторых экономиках сохраняется значительный дефицит финансирования цифровой инфраструктуры. Ситуацию усугубляют регуляторные ограничения и недостаточное количество каналов привлечения средств. "Мы призываем экономики АТЭС обмениваться мнениями и передовым опытом для выявления и устранения этих пробелов посредством разработки комплексного экосистемного подхода, предусматривающего мобилизацию ресурсов государственного и частного секторов, а также многосторонних банков развития", - говорится в тексте заявления. Министры призвали государственный сектор создавать четкие, прозрачные и предсказуемые условия для развития цифровой инфраструктуры, а частный сектор активнее участвовать в финансировании проектов, предоставлении технической экспертизы и внедрении инновационных финансовых решений.
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технологии, мировая экономика, китай, кнр, гонконг, атэс
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ГОНКОНГ, АТЭС
09:42 21.10.2026
 
Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры

Страны АТЭС намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры в регионе

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ПЕКИН, 21 окт — ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены ускорить развитие цифровой инфраструктуры в регионе за счет расширения сотрудничества и обмена опытом, говорится в совместном заявлении министров финансов АТЭС.
Ежегодная встреча министров финансов АТЭС прошла в специальном административном районе КНР Гонконге 20-21 октября.
В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, отмечается, что сегодня в некоторых экономиках сохраняется значительный дефицит финансирования цифровой инфраструктуры. Ситуацию усугубляют регуляторные ограничения и недостаточное количество каналов привлечения средств.
"Мы призываем экономики АТЭС обмениваться мнениями и передовым опытом для выявления и устранения этих пробелов посредством разработки комплексного экосистемного подхода, предусматривающего мобилизацию ресурсов государственного и частного секторов, а также многосторонних банков развития", - говорится в тексте заявления.
Министры призвали государственный сектор создавать четкие, прозрачные и предсказуемые условия для развития цифровой инфраструктуры, а частный сектор активнее участвовать в финансировании проектов, предоставлении технической экспертизы и внедрении инновационных финансовых решений.
 
ТехнологииМировая экономикаКИТАЙКНРГОНКОНГАТЭС
 
 
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