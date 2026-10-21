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Названы самые популярные страны для зимнего отдыха

Названы самые популярные страны для зимнего отдыха - 21.10.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные страны для зимнего отдыха

Таиланд, Египет, Вьетнам, Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются наиболее популярными странами для зимнего отдыха среди российских туристов, самые | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:10+0300

2026-10-21T11:10+0300

2026-10-21T11:18+0300

туризм

бизнес

египет

таиланд

китай

российский союз туриндустрии

tez tour

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Таиланд, Египет, Вьетнам, Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются наиболее популярными странами для зимнего отдыха среди российских туристов, самые бюджетные туры на декабрь - в Египет со стоимостью от 120 тысяч рублей на двоих, рассказал Российский союз туриндустрии (РСТ). "Туроператоры-члены РСТ посчитали, сколько в предстоящем зимнем сезоне будет стоить отдых в наиболее популярных странах – Таиланде, Египте, Вьетнаме, Китае и ОАЭ... В Египет недельный тур в отель 4–5 звезд на "все включено" в середине декабря обойдется от 120 тысяч за двоих", - говорится в сообщении. В ОАЭ минимальные цены на декабрь за неделю начинаются от 140 тысяч рублей на двоих с завтраками, туры в Таиланд начинаются от 145 тысяч за двухместный номер с завтраком, отмечает союз со ссылкой на коммерческого директора туроператора Tez Tour Воскана Арзуманова. "Вьетнам находится в сопоставимой ценовой категории, а Китай предлагается в среднем на 15–20% дешевле", - добавил он.

египет

таиланд

китай

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туризм, бизнес, египет, таиланд, китай, российский союз туриндустрии, tez tour