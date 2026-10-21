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Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют - 21.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют
Заинтересованные государства-члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:07+0300
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ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Заинтересованные государства-члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе.
"Главы делегаций подтверждают, что заинтересованные государства-члены продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - указано в опубликованном в среду документе.
Главы делегаций также отметили усилия заинтересованных государств-членов по совершенствованию финансовой инфраструктуры.
"Они, учитывая потенциал действующих многосторонних региональных финансовых институтов и инвестиционных структур, подчеркивают важность финансирования развития, в том числе мобилизации долгосрочных и доступных финансовых ресурсов для проектов устойчивого развития", - подчеркивается в документе.
Вместе с тем, главы делегаций отметили прогресс в вопросе создания Банка развития ШОС в формате заинтересованных государств-членов и подчеркнули важность продолжения работы в этом направлении.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия.
Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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рынок, мировая экономика, душанбе, индия, иран, шос
Рынок, Мировая экономика, Душанбе, ИНДИЯ, ИРАН, ШОС
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах
ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Заинтересованные государства-члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе.
"Главы делегаций подтверждают, что заинтересованные государства-члены продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - указано в опубликованном в среду документе.
Главы делегаций также отметили усилия заинтересованных государств-членов по совершенствованию финансовой инфраструктуры.
"Они, учитывая потенциал действующих многосторонних региональных финансовых институтов и инвестиционных структур, подчеркивают важность финансирования развития, в том числе мобилизации долгосрочных и доступных финансовых ресурсов для проектов устойчивого развития", - подчеркивается в документе.
Вместе с тем, главы делегаций отметили прогресс в вопросе создания Банка развития ШОС в формате заинтересованных государств-членов и подчеркнули важность продолжения работы в этом направлении.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия.
Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.