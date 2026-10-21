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Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют

Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют - 21.10.2026, ПРАЙМ

Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют

Заинтересованные государства-члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:07+0300

2026-10-21T17:07+0300

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ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Заинтересованные государства-члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС. Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе. "Главы делегаций подтверждают, что заинтересованные государства-члены продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - указано в опубликованном в среду документе. Главы делегаций также отметили усилия заинтересованных государств-членов по совершенствованию финансовой инфраструктуры. "Они, учитывая потенциал действующих многосторонних региональных финансовых институтов и инвестиционных структур, подчеркивают важность финансирования развития, в том числе мобилизации долгосрочных и доступных финансовых ресурсов для проектов устойчивого развития", - подчеркивается в документе. Вместе с тем, главы делегаций отметили прогресс в вопросе создания Банка развития ШОС в формате заинтересованных государств-членов и подчеркнули важность продолжения работы в этом направлении. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия. Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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рынок, мировая экономика, душанбе, индия, иран, шос