Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/strany-874483280.html
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют - 21.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют
Заинтересованные государства-члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:07+0300
2026-10-21T17:07+0300
рынок
мировая экономика
душанбе
индия
иран
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874483280.jpg?1792591623
ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Заинтересованные государства-члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС. Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе. "Главы делегаций подтверждают, что заинтересованные государства-члены продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - указано в опубликованном в среду документе. Главы делегаций также отметили усилия заинтересованных государств-членов по совершенствованию финансовой инфраструктуры. "Они, учитывая потенциал действующих многосторонних региональных финансовых институтов и инвестиционных структур, подчеркивают важность финансирования развития, в том числе мобилизации долгосрочных и доступных финансовых ресурсов для проектов устойчивого развития", - подчеркивается в документе. Вместе с тем, главы делегаций отметили прогресс в вопросе создания Банка развития ШОС в формате заинтересованных государств-членов и подчеркнули важность продолжения работы в этом направлении. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия. Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
душанбе
индия
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, душанбе, индия, иран, шос
Рынок, Мировая экономика, Душанбе, ИНДИЯ, ИРАН, ШОС
17:07 21.10.2026
 
Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют

Страны ШОС продолжат сотрудничество по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Заинтересованные государства-члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе.
"Главы делегаций подтверждают, что заинтересованные государства-члены продолжат сотрудничество по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - указано в опубликованном в среду документе.
Главы делегаций также отметили усилия заинтересованных государств-членов по совершенствованию финансовой инфраструктуры.
"Они, учитывая потенциал действующих многосторонних региональных финансовых институтов и инвестиционных структур, подчеркивают важность финансирования развития, в том числе мобилизации долгосрочных и доступных финансовых ресурсов для проектов устойчивого развития", - подчеркивается в документе.
Вместе с тем, главы делегаций отметили прогресс в вопросе создания Банка развития ШОС в формате заинтересованных государств-членов и подчеркнули важность продолжения работы в этом направлении.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия.
Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
 
РынокМировая экономикаДушанбеИНДИЯИРАНШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала