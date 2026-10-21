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Страны ШОС отметили важность укрепления технологического суверенитета
Страны ШОС отметили важность укрепления технологического суверенитета - 21.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС отметили важность укрепления технологического суверенитета
Страны Шанхайской организации сотрудничества отмечают важность укрепления технологического суверенитета государств-членов ШОС, а также укрепления информационной | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:37+0300
2026-10-21T17:37+0300
2026-10-21T17:37+0300
технологии
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ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества отмечают важность укрепления технологического суверенитета государств-членов ШОС, а также укрепления информационной безопасности и защиты данных, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе.
"Главы делегаций считают важным дальнейшее укрепление технологического суверенитета государств-членов ШОС, энергобезопасности и стабильности энергорынков, формирование диверсифицированного энергобаланса с использованием всех источников энергии", - указано в опубликованном в среду документе.
Отмечается, что цифровая трансформация за последние годы стала важным направлением сотрудничества ШОС.
"Они (главы делегаций - ред.) подчеркивают важность сокращения цифрового разрыва между государствами-членами и повышения доступности цифровых услуг для населения, в том числе в отдаленных районах, и бизнеса", - указано в декларации.
Вместе с тем подчеркивается, что "цифровая трансформация должна сопровождаться укреплением информационной безопасности, защищенностью данных и цифровой инфраструктуры, а также повышением цифровой грамотности".
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технологии, мировая экономика, душанбе, шос
Технологии, Мировая экономика, Душанбе, ШОС
Страны ШОС отметили важность укрепления технологического суверенитета
Страны ШОС отметили важность укрепления технологического суверенитета и защиты данных
ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества отмечают важность укрепления технологического суверенитета государств-членов ШОС, а также укрепления информационной безопасности и защиты данных, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе.
"Главы делегаций считают важным дальнейшее укрепление технологического суверенитета государств-членов ШОС, энергобезопасности и стабильности энергорынков, формирование диверсифицированного энергобаланса с использованием всех источников энергии", - указано в опубликованном в среду документе.
Отмечается, что цифровая трансформация за последние годы стала важным направлением сотрудничества ШОС.
"Они (главы делегаций - ред.) подчеркивают важность сокращения цифрового разрыва между государствами-членами и повышения доступности цифровых услуг для населения, в том числе в отдаленных районах, и бизнеса", - указано в декларации.
Вместе с тем подчеркивается, что "цифровая трансформация должна сопровождаться укреплением информационной безопасности, защищенностью данных и цифровой инфраструктуры, а также повышением цифровой грамотности".