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Страны ШОС обсудили развитие сельского хозяйства
Страны ШОС обсудили развитие сельского хозяйства - 21.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС обсудили развитие сельского хозяйства
Развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности являются одним из приоритетных направлений совместной работы в рамках Шанхайской... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:40+0300
2026-10-21T17:40+0300
2026-10-21T17:40+0300
сельское хозяйство
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душанбе
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ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности являются одним из приоритетных направлений совместной работы в рамках Шанхайской организации сотрудничества, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе.
"Главы делегаций рассматривают устойчивое развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества", - указывается в документе, опубликованном в среду.
Отмечается, что страны ШОС намерены расширять взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, взаимодействие в сферах переработки, сельскохозяйственного машиностроения, селекции и семеноводства, цифровизации и "умного" сельского хозяйства, в том числе создания электронных платформ, а также поддерживать совместные высокотехнологичные проекты.
"Главы делегаций придают особое значение обеспечению ветеринарной и фитосанитарной безопасности, профилактике и борьбе с трансграничными эпизоотиями, безопасности пищевой продукции и устойчивости ее поставок", - подчеркивается в декларации.
Они намерены содействовать сотрудничеству между профильными ведомствами, обмену информацией и проведению совместных мероприятий в этих сферах, добавляется в сообщении.
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сельское хозяйство, мировая экономика, душанбе, шос
Сельское хозяйство, Мировая экономика, Душанбе, ШОС
Страны ШОС обсудили развитие сельского хозяйства
Страны ШОС назвали развитие сельского хозяйства приоритетным направлением сотрудничества
ПЕКИН, 21 окт – ПРАЙМ. Развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности являются одним из приоритетных направлений совместной работы в рамках Шанхайской организации сотрудничества, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе.
"Главы делегаций рассматривают устойчивое развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества", - указывается в документе, опубликованном в среду.
Отмечается, что страны ШОС намерены расширять взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, взаимодействие в сферах переработки, сельскохозяйственного машиностроения, селекции и семеноводства, цифровизации и "умного" сельского хозяйства, в том числе создания электронных платформ, а также поддерживать совместные высокотехнологичные проекты.
"Главы делегаций придают особое значение обеспечению ветеринарной и фитосанитарной безопасности, профилактике и борьбе с трансграничными эпизоотиями, безопасности пищевой продукции и устойчивости ее поставок", - подчеркивается в декларации.
Они намерены содействовать сотрудничеству между профильными ведомствами, обмену информацией и проведению совместных мероприятий в этих сферах, добавляется в сообщении.