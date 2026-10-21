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Стратегия развития Арктики будет утверждена до конца года

Стратегия развития Арктики будет утверждена до конца года - 21.10.2026, ПРАЙМ

Стратегия развития Арктики будет утверждена до конца года

Стратегия развития Арктики до 2036 года будет утверждена до конца этого года, сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:45+0300

2026-10-21T13:45+0300

2026-10-21T13:45+0300

россия

арктика

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стратегия развития Арктики до 2036 года будет утверждена до конца этого года, сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов. "До конца этого года будет утверждена обновленная стратегия развития Арктики до 2036 года. Для ее выполнения правительством подготовлен комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора", - сказал он в ходе пленарного заседания. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента России Владимира Путина, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.

арктика

приморский край

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россия, арктика, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума