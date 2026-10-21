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Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии
Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии - 21.10.2026, ПРАЙМ
Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии
Студия разработки видеоигр BioWare объявила о закрытии на фоне масштабных сокращений персонала, проводимых ее владельцем, американской компанией Electronic Arts | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T22:22+0300
2026-10-21T22:23+0300
технологии
общество
канада
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874496405.jpg?1792610619
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Студия разработки видеоигр BioWare объявила о закрытии на фоне масштабных сокращений персонала, проводимых ее владельцем, американской компанией Electronic Arts (EA). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники и корпоративное письмо на сайте компании сообщило, что EA сократит 3% персонала, в том числе штат из примерно 50 сотрудников BioWare. "После более чем трех десятилетий совместных приключений, BioWare закрывается, а разработка следующего проекта во вселенной Mass Effect, находившаяся на ранней стадии, прекращается", - говорится в заявлении студии в соцсети X. Студия BioWare была основана в Канаде в 1995 году и получила известность благодаря разработке ролевых игр по вселенным "Звездных войн" и "Подземелий и драконов", а также собственным игровым сериям Mass Effect и Dragon Age.
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технологии, общество , канада
Технологии, Общество , КАНАДА
22:22 21.10.2026 (обновлено: 22:23 21.10.2026)
 
Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии

Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии на фоне сокращений в Electronic Arts

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Студия разработки видеоигр BioWare объявила о закрытии на фоне масштабных сокращений персонала, проводимых ее владельцем, американской компанией Electronic Arts (EA).
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники и корпоративное письмо на сайте компании сообщило, что EA сократит 3% персонала, в том числе штат из примерно 50 сотрудников BioWare.
"После более чем трех десятилетий совместных приключений, BioWare закрывается, а разработка следующего проекта во вселенной Mass Effect, находившаяся на ранней стадии, прекращается", - говорится в заявлении студии в соцсети X.
Студия BioWare была основана в Канаде в 1995 году и получила известность благодаря разработке ролевых игр по вселенным "Звездных войн" и "Подземелий и драконов", а также собственным игровым сериям Mass Effect и Dragon Age.
 
ТехнологииОбществоКАНАДА
 
 
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