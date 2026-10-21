https://1prime.ru/20261021/studija-874496405.html

Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии

Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии - 21.10.2026, ПРАЙМ

Разработчик видеоигр BioWare сообщил о закрытии

Студия разработки видеоигр BioWare объявила о закрытии на фоне масштабных сокращений персонала, проводимых ее владельцем, американской компанией Electronic Arts | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T22:22+0300

2026-10-21T22:22+0300

2026-10-21T22:23+0300

технологии

общество

канада

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Студия разработки видеоигр BioWare объявила о закрытии на фоне масштабных сокращений персонала, проводимых ее владельцем, американской компанией Electronic Arts (EA). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники и корпоративное письмо на сайте компании сообщило, что EA сократит 3% персонала, в том числе штат из примерно 50 сотрудников BioWare. "После более чем трех десятилетий совместных приключений, BioWare закрывается, а разработка следующего проекта во вселенной Mass Effect, находившаяся на ранней стадии, прекращается", - говорится в заявлении студии в соцсети X. Студия BioWare была основана в Канаде в 1995 году и получила известность благодаря разработке ролевых игр по вселенным "Звездных войн" и "Подземелий и драконов", а также собственным игровым сериям Mass Effect и Dragon Age.

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технологии, общество , канада