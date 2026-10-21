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Суд принял к рассмотрению уточненное заявление ФНС о банкротстве Митрошиной

Суд принял к рассмотрению уточненное заявление ФНС о банкротстве Митрошиной - 21.10.2026, ПРАЙМ

Суд принял к рассмотрению уточненное заявление ФНС о банкротстве Митрошиной

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению уточненное заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России о банкротстве осужденного за отмывание денежных... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:42+0300

2026-10-21T10:42+0300

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финансы

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению уточненное заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России о банкротстве осужденного за отмывание денежных средств блогера Александры Митрошиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представители сторон не назвали новый размер требований к Митрошиной. На заседании в августе налоговая уменьшила эту сумму до чуть более 125 миллионов рублей. Заявление о банкротстве Митрошиной было подано в октябре прошлого года. Изначальный размер требований к ней, согласно данным картотеки арбитражных дел, составлял около 211 миллионов рублей. Суд в среду отложил заседание по проверки обоснованности заявления ФНС на январь, чтобы дождаться решения налогового органа, рассматривающего апелляцию Митрошиной. Митрошина в 2023-2024 годах оспаривала в суде доначисление ей около 128 миллионов рублей налогов и назначение около 87 миллионов рублей штрафа, но арбитражные суды двух инстанций ей отказали, признав решение налоговой инспекции от 31 марта 2023 года законным. В июне Тверской районный суд Москвы приговорил Митрошину к трем годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей.

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