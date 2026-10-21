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Суд признал обоснованным требование "Биотэка" к жене Шпигеля
Суд признал обоснованным требование "Биотэка" к жене Шпигеля - 21.10.2026, ПРАЙМ
Суд признал обоснованным требование "Биотэка" к жене Шпигеля
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование "Биотэка" к Евгении Шпигель, жене Бориса Шпигеля, осужденного владельца этой разорившейся... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:49+0300
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование "Биотэка" к Евгении Шпигель, жене Бориса Шпигеля, осужденного владельца этой разорившейся фармацевтической корпорации, в размере более 1,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Требование основано на судебных актах, принятых в деле о банкротстве самого "Биотэка". Там суд признал незаконной выплату жене Шпигеля около 491 миллиона рублей дивидендов и взыскал с нее эту сумму, а также более 246 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд признал незаконными возврат мнимых займов и взыскал со Шпигель еще около 334 миллионов рублей основного долга и более 175 миллионов рублей процентов. Ранее суды двух инстанций одобрили включение в реестр требований кредиторов Шпигель требования управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей. Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей. В ноябре арбитражный суд Москвы признал банкротом также Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.
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Суд признал обоснованным требование "Биотэка" к жене Шпигеля
Арбитраж Москвы признал обоснованным требование "Биотэка" к жене Шпигеля на 1,2 млрд руб
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование "Биотэка" к Евгении Шпигель, жене Бориса Шпигеля, осужденного владельца этой разорившейся фармацевтической корпорации, в размере более 1,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Требование основано на судебных актах, принятых в деле о банкротстве самого "Биотэка". Там суд признал незаконной выплату жене Шпигеля около 491 миллиона рублей дивидендов и взыскал с нее эту сумму, а также более 246 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Кроме того, суд признал незаконными возврат мнимых займов и взыскал со Шпигель еще около 334 миллионов рублей основного долга и более 175 миллионов рублей процентов.
Ранее суды двух инстанций одобрили включение в реестр требований кредиторов Шпигель требования управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей.
Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей.
В ноябре арбитражный суд Москвы признал банкротом также Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.