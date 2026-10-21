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Суд приостановил рассмотрение иска ФНС к "Красному золоту" - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Суд приостановил рассмотрение иска ФНС к "Красному золоту"
Суд приостановил рассмотрение иска ФНС к "Красному золоту" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Суд приостановил рассмотрение иска ФНС к "Красному золоту"
Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №20, в котором она требует признать ООО... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:19+0300
2026-10-21T12:19+0300
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №20, в котором она требует признать ООО "Группа компаний "Красное золото" и ООО "Северо-Восточная компания СВК" взаимозависимыми лицами и взыскать с первого из них более 1,4 миллиарда рублей. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, дело приостановлено до окончания другого судебного процесса – по заявлению ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД" к ФНС. В том деле компания оспаривает решение налогового органа 2021 года о доначислении ООО "Торговый дом "Северо-Восточная Компания СВК" более 1,4 миллиарда рублей НДС и взыскании более 369 миллионов пени по НДС. Там назначена экспертиза, и разбирательство тоже приостановлено. Ранее в деле по иску ФНС суд арестовал денежные средства на счетах ГК "Красное золото" в пределах суммы более 1,4 миллиарда рублей. Деньги арестованы за исключением средств, необходимых для выплаты заработной платы работникам и уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Суд также запретил налоговой инспекции любые регистрационные действия и внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении ответчика, за исключением смены учредителей (участников) и гендиректора, а Роспатенту – любые регистрационные действия в отношении товарных знаков ответчика "Красное золото" и "Тунгутун". Третьими лицами к делу привлечены ООО "Торговый дом "Северо-Восточная компания СВК" и ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД". По данным сервиса "БИР-Аналитик", участниками ООО "ГК "Красное золото" являются Федор Широков (45%), Алиса Куликова (35%) и Андрей Куликов (20%). Основной вид деятельности юрлица – "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков". Чистая прибыль за 2025 год превысила 30 миллионов рублей.
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192
40
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россия, москва, фнс россии, фнс
РОССИЯ, МОСКВА, ФНС России, ФНС
12:19 21.10.2026
 
Суд приостановил рассмотрение иска ФНС к "Красному золоту"

Суд приостановил рассмотрение иска ФНС к "Красному золоту" на 1,4 миллиарда рублей

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №20, в котором она требует признать ООО "Группа компаний "Красное золото" и ООО "Северо-Восточная компания СВК" взаимозависимыми лицами и взыскать с первого из них более 1,4 миллиарда рублей.
Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, дело приостановлено до окончания другого судебного процесса – по заявлению ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД" к ФНС.
В том деле компания оспаривает решение налогового органа 2021 года о доначислении ООО "Торговый дом "Северо-Восточная Компания СВК" более 1,4 миллиарда рублей НДС и взыскании более 369 миллионов пени по НДС. Там назначена экспертиза, и разбирательство тоже приостановлено.
Ранее в деле по иску ФНС суд арестовал денежные средства на счетах ГК "Красное золото" в пределах суммы более 1,4 миллиарда рублей. Деньги арестованы за исключением средств, необходимых для выплаты заработной платы работникам и уплаты налогов, сборов и страховых взносов.
Суд также запретил налоговой инспекции любые регистрационные действия и внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении ответчика, за исключением смены учредителей (участников) и гендиректора, а Роспатенту – любые регистрационные действия в отношении товарных знаков ответчика "Красное золото" и "Тунгутун".
Третьими лицами к делу привлечены ООО "Торговый дом "Северо-Восточная компания СВК" и ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД".
По данным сервиса "БИР-Аналитик", участниками ООО "ГК "Красное золото" являются Федор Широков (45%), Алиса Куликова (35%) и Андрей Куликов (20%). Основной вид деятельности юрлица – "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков". Чистая прибыль за 2025 год превысила 30 миллионов рублей.
 
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