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Суд подтвердил законность решения ФАС по названию колбасы "Праздничная" - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Суд подтвердил законность решения ФАС по названию колбасы "Праздничная"
Суд подтвердил законность решения ФАС по названию колбасы "Праздничная" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил законность решения ФАС по названию колбасы "Праздничная"
Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы России, которая признала недобросовестной конкуренцией действия... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:43+0300
2026-10-21T17:43+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы России, которая признала недобросовестной конкуренцией действия ООО "Дымовское колбасное производство", направленные на ограничение использования названия колбасы "Праздничная" другими производителями, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Суд полностью отклонил заявление компании, просившей признать недействительным решение ведомства от 21 апреля 2026 года. Антимонопольное дело было возбуждено после обращения Останкинского мясоперерабатывающего комбината. По итогам его рассмотрения пресс-служба ФАС России в мае сообщила, что признала действия "Дымовского колбасного производства" недобросовестной конкуренцией. Служба установила, что в 2023 году "Дымов" зарегистрировал товарный знак "Праздничная", после чего стал направлять другим производителям претензии и судебные иски, требуя прекратить использование данного обозначения. В сообщении ФАС отмечалось, что действия правообладателя "могли быть направлены на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака". Останкинский мясокомбинат, например, производит колбасу под брендом "Праздничная" с 2001 года. По итогам рассмотрения дела служба признала "Дымовское колбасное производство" нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушения. Компания в июне оспорила решение ведомства, но суд 15 октября ей полностью отказал. По данным сервиса "БИР-Аналитик", доля в 89,42% в ООО "Дымовское колбасное производство" принадлежит Вадиму Дымову. За 2025 года компания получила чистую прибыль около 432 миллионов рублей.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
17:43 21.10.2026
 
Суд подтвердил законность решения ФАС по названию колбасы "Праздничная"

Суд подтвердил законность решения ФАС о запрете названия колбасы "Праздничная"

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы России, которая признала недобросовестной конкуренцией действия ООО "Дымовское колбасное производство", направленные на ограничение использования названия колбасы "Праздничная" другими производителями, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Суд полностью отклонил заявление компании, просившей признать недействительным решение ведомства от 21 апреля 2026 года.
Антимонопольное дело было возбуждено после обращения Останкинского мясоперерабатывающего комбината.
По итогам его рассмотрения пресс-служба ФАС России в мае сообщила, что признала действия "Дымовского колбасного производства" недобросовестной конкуренцией. Служба установила, что в 2023 году "Дымов" зарегистрировал товарный знак "Праздничная", после чего стал направлять другим производителям претензии и судебные иски, требуя прекратить использование данного обозначения.
В сообщении ФАС отмечалось, что действия правообладателя "могли быть направлены на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака".
Останкинский мясокомбинат, например, производит колбасу под брендом "Праздничная" с 2001 года.
По итогам рассмотрения дела служба признала "Дымовское колбасное производство" нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушения.
Компания в июне оспорила решение ведомства, но суд 15 октября ей полностью отказал.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", доля в 89,42% в ООО "Дымовское колбасное производство" принадлежит Вадиму Дымову. За 2025 года компания получила чистую прибыль около 432 миллионов рублей.
 
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