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Суд в США оштрафовал Meta* на рекордные 25 миллиардов долларов

Суд в США оштрафовал Meta* на рекордные 25 миллиардов долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Суд в США оштрафовал Meta* на рекордные 25 миллиардов долларов

Суд штата Нью-Мексико обязал корпорацию Meta* выплатить штраф в размере 25 миллиардов долларов по делу о систематическом обмане пользователей и нарушении закона | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T21:52+0300

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Суд штата Нью-Мексико обязал корпорацию Meta* выплатить штраф в размере 25 миллиардов долларов по делу о систематическом обмане пользователей и нарушении закона о защите прав потребителей, следует из судебного постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Присудить в пользу штата (Нью-Мексико - ред.) и взыскать с Meta* гражданский штраф в размере 219 498 600 000 долларов, при этом сумма штрафа снижается до 25 000 000 000 долларов", - говорится в постановлении суда. Судья Фрэнсис Мэтью также обязал компанию выплачивать проценты по ставке 15% годовых до момента полного погашения задолженности. Изначально расчетная сумма штрафа, рассчитанная по установленной законом ставке в 5 тысяч долларов за каждое из доказанных присяжными умышленных нарушений, составляла почти 219,5 миллиарда долларов, однако судья снизил итоговое взыскание до 25 миллиардов долларов. Основанием для постановления стал вердикт присяжных, которые признали Meta* виновной почти в 43,9 миллиона умышленных нарушений законодательства штата о недобросовестной торговой практике в период с мая 2010 по август 2021 года. Речь идет о 26 публичных заявлениях руководства корпорации, включая Марка Цукерберга и Шерил Сэндберг, о контроле пользователей над личными данными, расследовании утечек через сторонние приложения после скандала с Cambridge Analytica, а также о проблемах модерации и дезинформации. Суд пришел к выводу, что руководство корпорации намеренно вводило аудиторию в заблуждение ради извлечения коммерческой выгоды, тогда как на закрытом уровне топ-менеджеры знали о невозможности выполнить публичные обещания по защите персональной информации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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бизнес, финансы, марк цукерберг, meta, сша