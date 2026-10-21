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В Таджикистане обсудили строительство солнечных и ветровых электростанций
В Таджикистане обсудили строительство солнечных и ветровых электростанций - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане обсудили строительство солнечных и ветровых электростанций
Руководство министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана и делегация китайской компании China Electrical Equipment Group обсудили вопросы... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:08+0300
2026-10-21T09:08+0300
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мировая экономика
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Руководство министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана и делегация китайской компании China Electrical Equipment Group обсудили вопросы строительства солнечных и ветровых электростанций в республике, сообщает пресс-служба минэнерго страны.
"Возможности сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и внедрения цифровых технологий в энергетике были рассмотрены в ходе встречи руководства Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан с делегацией китайской компании China Electrical Equipment Group... Стороны обменялись мнениями по вопросам налаживания сотрудничества в области строительства солнечных и ветровых электростанций, а также использования электрооборудования производства компании на энергетических объектах страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что особое внимание также было уделено цифровизации энергетического сектора, применению современных технологий для развития энергетической инфраструктуры, повышению эффективности работы объектов и укреплению надежности электроснабжения.
В августе этого года Таджикистан договорился с другой китайской компанией о строительстве солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в Согдийской области на севере республики.
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мировая экономика, таджикистан
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН
В Таджикистане обсудили строительство солнечных и ветровых электростанций
В Таджикистане обсудили строительство солнечных и ветровых электростанций
ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Руководство министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана и делегация китайской компании China Electrical Equipment Group обсудили вопросы строительства солнечных и ветровых электростанций в республике, сообщает пресс-служба минэнерго страны.
"Возможности сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и внедрения цифровых технологий в энергетике были рассмотрены в ходе встречи руководства Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан с делегацией китайской компании China Electrical Equipment Group... Стороны обменялись мнениями по вопросам налаживания сотрудничества в области строительства солнечных и ветровых электростанций, а также использования электрооборудования производства компании на энергетических объектах страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что особое внимание также было уделено цифровизации энергетического сектора, применению современных технологий для развития энергетической инфраструктуры, повышению эффективности работы объектов и укреплению надежности электроснабжения.
В августе этого года Таджикистан договорился с другой китайской компанией о строительстве солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в Согдийской области на севере республики.