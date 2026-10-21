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МВД Таджикистана создаст базу данных гадалок, проституток и наркоманов - 21.10.2026, ПРАЙМ
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МВД Таджикистана создаст базу данных гадалок, проституток и наркоманов
МВД Таджикистана создаст базу данных гадалок, проституток и наркоманов - 21.10.2026, ПРАЙМ
МВД Таджикистана создаст базу данных гадалок, проституток и наркоманов
Все гадалки, проститутки и наркоманы Таджикистана, а также религиозные деятели без образования скоро окажутся в одной компании - МВД республики уже занимается... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:37+0300
2026-10-21T12:37+0300
общество
таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Все гадалки, проститутки и наркоманы Таджикистана, а также религиозные деятели без образования скоро окажутся в одной компании - МВД республики уже занимается составлением специальной базы данных, сообщает пресс-служба министерства. "В целях предотвращения гадания, колдовства и других мошеннических действий в специальную базу данных министерства внутренних дел вносятся фамилии и имена гадалок, колдунов, бродячих псевдомулл, проституток, их клиентов и близких родственников, наркозависимых, а также других лиц, причастных к подобной деятельности. Эти лица будут находиться под постоянным контролем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте таджикского МВД. Там же отмечается, что от указанных лиц с пониженной социальной ответственностью стоит держаться подальше, чтобы самим не попасть в эту базу. По данным столичного управления МВД Таджикистана, за первые шесть месяцев 2026 года в Душанбе выявили 93 случая занятий гаданием, против пяти человек были возбуждены уголовные дела. Давняя вера в гадания и колдовство распространена в Таджикистане и в настоящее время, "спрос" и "предложение" широко представлены во всех регионах страны и даже в столице. Кроме того, власти республики борются с влиянием религиозных деятелей, которые не имеют религиозного образования либо учились за рубежом у радикальных богословов. Для всех этих категорий граждан кодекс об административных правонарушениях Таджикистана предусматривает штраф от 270 до 340 долларов по текущему курсу, тогда как средняя зарплата по стране составляет 70 долларов. В случае повторных нарушений в течение года штраф может вырасти почти до 680 долларов. Согласно поправкам, которые планируется ввести в административный кодекс, "колдуны, гадалки, знахари и лица, незаконно проводящие религиозное обучение", могут быть привлечены к принудительному труду на срок до шести месяцев.
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4.7
96
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общество , таджикистан, душанбе, мвд
Общество , ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, МВД
12:37 21.10.2026
 
МВД Таджикистана создаст базу данных гадалок, проституток и наркоманов

МВД Таджикистана создаст базу данных для гадалок, проституток и наркоманов

© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в Душанбе
Сотрудники правоохранительных органов в Душанбе - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости
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ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Все гадалки, проститутки и наркоманы Таджикистана, а также религиозные деятели без образования скоро окажутся в одной компании - МВД республики уже занимается составлением специальной базы данных, сообщает пресс-служба министерства.
"В целях предотвращения гадания, колдовства и других мошеннических действий в специальную базу данных министерства внутренних дел вносятся фамилии и имена гадалок, колдунов, бродячих псевдомулл, проституток, их клиентов и близких родственников, наркозависимых, а также других лиц, причастных к подобной деятельности. Эти лица будут находиться под постоянным контролем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте таджикского МВД.
Там же отмечается, что от указанных лиц с пониженной социальной ответственностью стоит держаться подальше, чтобы самим не попасть в эту базу.
По данным столичного управления МВД Таджикистана, за первые шесть месяцев 2026 года в Душанбе выявили 93 случая занятий гаданием, против пяти человек были возбуждены уголовные дела.
Давняя вера в гадания и колдовство распространена в Таджикистане и в настоящее время, "спрос" и "предложение" широко представлены во всех регионах страны и даже в столице. Кроме того, власти республики борются с влиянием религиозных деятелей, которые не имеют религиозного образования либо учились за рубежом у радикальных богословов.
Для всех этих категорий граждан кодекс об административных правонарушениях Таджикистана предусматривает штраф от 270 до 340 долларов по текущему курсу, тогда как средняя зарплата по стране составляет 70 долларов. В случае повторных нарушений в течение года штраф может вырасти почти до 680 долларов. Согласно поправкам, которые планируется ввести в административный кодекс, "колдуны, гадалки, знахари и лица, незаконно проводящие религиозное обучение", могут быть привлечены к принудительному труду на срок до шести месяцев.
 
ОбществоТАДЖИКИСТАНДушанбеМВД
 
 
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