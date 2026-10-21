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Севший на мель теплоход "Московский-11" пришвартовался к берегу - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Севший на мель теплоход "Московский-11" пришвартовался к берегу
Севший на мель теплоход "Московский-11" пришвартовался к берегу - 21.10.2026, ПРАЙМ
Севший на мель теплоход "Московский-11" пришвартовался к берегу
Теплоход "Московский-11", который в среду сел на мель на реке Лена в Якутии, пришвартовался к берегу, ведется эвакуация оставшихся пассажиров, сообщает служба... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:36+0300
2026-10-21T13:36+0300
бизнес
россия
якутия
якутск
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УЛАН-УДЭ, 21 окт – ПРАЙМ. Теплоход "Московский-11", который в среду сел на мель на реке Лена в Якутии, пришвартовался к берегу, ведется эвакуация оставшихся пассажиров, сообщает служба спасения республики. В среду Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о том, что теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях. По данным ГУМЧС, на борту находится около 100 пассажиров, в том числе 40 детей, и три члена экипажа. "Теплоход "Московский-11", севший на мель, освободился и пришвартовался к берегу. В настоящее время ведется эвакуация оставшихся на борту людей. Пассажиров спускают на берег, где для их дальнейшей транспортировки подготовлены подушки", - говорится в сообщении. Ранее в службе спасения сообщали, что на берег было эвакуировано 88 человек, для их переправки на берег использовались судна на воздушной подушке.
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бизнес, россия, якутия, якутск
Бизнес, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Якутск
13:36 21.10.2026
 
Севший на мель теплоход "Московский-11" пришвартовался к берегу

Теплоход "Московский-11", севший на мель в Якутии, пришвартовался к берегу

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УЛАН-УДЭ, 21 окт – ПРАЙМ. Теплоход "Московский-11", который в среду сел на мель на реке Лена в Якутии, пришвартовался к берегу, ведется эвакуация оставшихся пассажиров, сообщает служба спасения республики.
В среду Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о том, что теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях. По данным ГУМЧС, на борту находится около 100 пассажиров, в том числе 40 детей, и три члена экипажа.
"Теплоход "Московский-11", севший на мель, освободился и пришвартовался к берегу. В настоящее время ведется эвакуация оставшихся на борту людей. Пассажиров спускают на берег, где для их дальнейшей транспортировки подготовлены подушки", - говорится в сообщении.
Ранее в службе спасения сообщали, что на берег было эвакуировано 88 человек, для их переправки на берег использовались судна на воздушной подушке.
 
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