https://1prime.ru/20261021/teplohod-874468686.html

Севший на мель теплоход "Московский-11" пришвартовался к берегу

Севший на мель теплоход "Московский-11" пришвартовался к берегу - 21.10.2026, ПРАЙМ

Севший на мель теплоход "Московский-11" пришвартовался к берегу

Теплоход "Московский-11", который в среду сел на мель на реке Лена в Якутии, пришвартовался к берегу, ведется эвакуация оставшихся пассажиров, сообщает служба... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:36+0300

2026-10-21T13:36+0300

2026-10-21T13:36+0300

бизнес

россия

якутия

якутск

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874468686.jpg?1792578994

УЛАН-УДЭ, 21 окт – ПРАЙМ. Теплоход "Московский-11", который в среду сел на мель на реке Лена в Якутии, пришвартовался к берегу, ведется эвакуация оставшихся пассажиров, сообщает служба спасения республики. В среду Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о том, что теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях. По данным ГУМЧС, на борту находится около 100 пассажиров, в том числе 40 детей, и три члена экипажа. "Теплоход "Московский-11", севший на мель, освободился и пришвартовался к берегу. В настоящее время ведется эвакуация оставшихся на борту людей. Пассажиров спускают на берег, где для их дальнейшей транспортировки подготовлены подушки", - говорится в сообщении. Ранее в службе спасения сообщали, что на берег было эвакуировано 88 человек, для их переправки на берег использовались судна на воздушной подушке.

якутия

якутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, якутия, якутск