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Товарооборот России и Китая в этом году превысил 180 миллиардов долларов

Товарооборот России и Китая в этом году превысил 180 миллиардов долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Китая в этом году превысил 180 миллиардов долларов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая продолжает расти, в этом году он уже превысил 180 миллиардов долларов, что на 28% выше по... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:54+0300

2026-10-21T10:54+0300

2026-10-21T10:54+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая продолжает расти, в этом году он уже превысил 180 миллиардов долларов, что на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Цян. "За первые месяцы текущего года товарооборот уже превысил 180 миллиардов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом уже составляет 28,4%. Наше инвестиционное сотрудничество также улучшается", - сказал он на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в расширенном составе. Успешно развивается сотрудничество Москвы и Пекина в таких сферах, как энергетика, космонавтика, логистика и транспорт, добавил он.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, москва, госсовет