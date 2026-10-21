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Товарооборот между регионами ДФО и Китаем вырос на 20% за полгода

Товарооборот между регионами ДФО и Китаем вырос на 20% за полгода - 21.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между регионами ДФО и Китаем вырос на 20% за полгода

Товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНР составил 23 миллиарда рублей и вырос на 20% за последние полгода, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:59+0300

2026-10-21T12:59+0300

2026-10-21T12:59+0300

бизнес

россия

дальний восток

китай

кнр

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНР составил 23 миллиарда рублей и вырос на 20% за последние полгода, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность. "Территория Дальнего Востока граничит более 4 тысяч километров с Китаем, поэтому все субъекты, приграничные полосы, да и те, которые находятся на отделении, так или иначе, связаны экономикой, социальными проектами с Китаем. Мы видим это и по товарообороту, который сегодня по Дальневосточному федеральному округу достиг более 23 миллиардов рублей. И за последние полгода он вырос еще дополнительно на 20%", - сказал Кожемяко в ходе пленарного заседания. На сегодня порядка 90 китайских компаний работают в субъектах Дальнего Востока, добавил Кожемяко. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента России Владимира Путина, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту

дальний восток

китай

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бизнес, россия, дальний восток, китай, кнр, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума