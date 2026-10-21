Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот между регионами ДФО и Китаем вырос на 20% за полгода - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/tovarooborot-874467022.html
Товарооборот между регионами ДФО и Китаем вырос на 20% за полгода
Товарооборот между регионами ДФО и Китаем вырос на 20% за полгода - 21.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между регионами ДФО и Китаем вырос на 20% за полгода
Товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНР составил 23 миллиарда рублей и вырос на 20% за последние полгода, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:59+0300
2026-10-21T12:59+0300
бизнес
россия
дальний восток
китай
кнр
олег кожемяко
владимир путин
михаил мишустин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874467022.jpg?1792576791
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНР составил 23 миллиарда рублей и вырос на 20% за последние полгода, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность. "Территория Дальнего Востока граничит более 4 тысяч километров с Китаем, поэтому все субъекты, приграничные полосы, да и те, которые находятся на отделении, так или иначе, связаны экономикой, социальными проектами с Китаем. Мы видим это и по товарообороту, который сегодня по Дальневосточному федеральному округу достиг более 23 миллиардов рублей. И за последние полгода он вырос еще дополнительно на 20%", - сказал Кожемяко в ходе пленарного заседания. На сегодня порядка 90 китайских компаний работают в субъектах Дальнего Востока, добавил Кожемяко. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента России Владимира Путина, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту
дальний восток
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дальний восток, китай, кнр, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, КИТАЙ, КНР, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
12:59 21.10.2026
 
Товарооборот между регионами ДФО и Китаем вырос на 20% за полгода

Кожемяко: товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНР вырос на 20% за полгода

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНР составил 23 миллиарда рублей и вырос на 20% за последние полгода, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность.
"Территория Дальнего Востока граничит более 4 тысяч километров с Китаем, поэтому все субъекты, приграничные полосы, да и те, которые находятся на отделении, так или иначе, связаны экономикой, социальными проектами с Китаем. Мы видим это и по товарообороту, который сегодня по Дальневосточному федеральному округу достиг более 23 миллиардов рублей. И за последние полгода он вырос еще дополнительно на 20%", - сказал Кожемяко в ходе пленарного заседания.
На сегодня порядка 90 китайских компаний работают в субъектах Дальнего Востока, добавил Кожемяко.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко.
Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента России Владимира Путина, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокКИТАЙКНРОлег КожемякоВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала