https://1prime.ru/20261021/toyota-874461261.html

Toyota отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей

Toyota отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей - 21.10.2026, ПРАЙМ

Toyota отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей

Toyota Motor Corp. отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей из-за риска утечки топлива, которая может привести к пожару, говорится в сообщении Национального... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:28+0300

2026-10-21T11:28+0300

2026-10-21T11:31+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Toyota Motor Corp. отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей из-за риска утечки топлива, которая может привести к пожару, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые автомобили RToyota Land Cruiser Hybrid 2024-2027 годов выпуска. Соединение топливной трубки рядом с топливным баком может разъединиться, что приведет к утечке топлива", - говорится в сообщении. Всего компания отзывает 105 794 автомобиля. Утечка топлива при наличии источника воспламенения может повысить риск возникновения пожара, предупреждает NHTSA. Отмечается, что дилеры бесплатно осмотрят соединение и установят дополнительный хомут либо, при необходимости, заменят полимерную топливную трубку и установят дополнительный хомут. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам с 29 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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