https://1prime.ru/20261021/toyota-874461261.html
Toyota отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей
Toyota отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей - 21.10.2026, ПРАЙМ
Toyota отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей
Toyota Motor Corp. отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей из-за риска утечки топлива, которая может привести к пожару, говорится в сообщении Национального... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:28+0300
2026-10-21T11:28+0300
2026-10-21T11:31+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Toyota Motor Corp. отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей из-за риска утечки топлива, которая может привести к пожару, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые автомобили RToyota Land Cruiser Hybrid 2024-2027 годов выпуска. Соединение топливной трубки рядом с топливным баком может разъединиться, что приведет к утечке топлива", - говорится в сообщении. Всего компания отзывает 105 794 автомобиля. Утечка топлива при наличии источника воспламенения может повысить риск возникновения пожара, предупреждает NHTSA. Отмечается, что дилеры бесплатно осмотрят соединение и установят дополнительный хомут либо, при необходимости, заменят полимерную топливную трубку и установят дополнительный хомут. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам с 29 ноября.
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бизнес, сша, toyota, toyota camry
Бизнес, США, Toyota, Toyota Camry
Toyota отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей
Toyota отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей из-за риска утечки топлива
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Toyota Motor Corp. отзывает в США почти 106 тысяч автомобилей из-за риска утечки топлива, которая может привести к пожару, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые автомобили RToyota Land Cruiser Hybrid 2024-2027 годов выпуска. Соединение топливной трубки рядом с топливным баком может разъединиться, что приведет к утечке топлива", - говорится в сообщении.
Всего компания отзывает 105 794 автомобиля. Утечка топлива при наличии источника воспламенения может повысить риск возникновения пожара, предупреждает NHTSA.
Отмечается, что дилеры бесплатно осмотрят соединение и установят дополнительный хомут либо, при необходимости, заменят полимерную топливную трубку и установят дополнительный хомут. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам с 29 ноября.