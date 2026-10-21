https://1prime.ru/20261021/tpp-874482040.html

ТПП предложила расширить применение налогового вычета

ТПП предложила расширить применение налогового вычета - 21.10.2026, ПРАЙМ

ТПП предложила расширить применение налогового вычета

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила расширить применение федерального инвестиционного налогового вычета и освободить предприятия от возврата... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:48+0300

2026-10-21T16:48+0300

2026-10-21T16:48+0300

россия

москва

сергей катырин

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила расширить применение федерального инвестиционного налогового вычета и освободить предприятия от возврата налоговых льгот при утрате оборудования по независящим от них причинам, заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин на XXII Всероссийском налоговом форуме. "Федеральный инвестиционный налоговый вычет действует с 2025 года, однако его востребованность оказалась существенно ниже ожидаемой. По разным оценкам, из предусмотренных на эти цели 150 миллиардов рублей в 2025 году было использовано менее трети. Одной из причин стали существенные ограничения на применение льготы", - сказал он. В частности, действующие правила предусматривают обязанность предприятий в ряде случаев восстановить ранее полученный вычет и уплатить пени, если оборудование перестает использоваться до окончания установленного срока полезного использования. "При этом оборудование может "выбыть" по причинам, не зависящим от предприятия, например, вследствие кражи, серьезной поломки или производственного брака. Полагаем необходимым освободить бизнес от восстановления вычета и уплаты пеней в подобных ситуациях", - подчеркнул Катырин. Кроме того, глава ТПП РФ предложил пересмотреть ограничения по видам деятельности и размеру предоставляемой льготы. "Безусловно, целесообразно также обсудить и возможность пересмотра базовых ограничений, как по видам деятельности, так и по размеру вычета, так как действующие 3% от суммы вложений оказались малоэффективны", - заключил он. XXII Всероссийский налоговый форум проходит 20-21 октября в Москве на площадке ТПП РФ. В его программе - восемь тематических круглых столов и пленарное заседание с участием представителей федеральных органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества.

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