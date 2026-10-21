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AP-NORC: большинство избирателей США хотят перемен и недовольны Трампом

AP-NORC: большинство избирателей США хотят перемен и недовольны Трампом - 21.10.2026, ПРАЙМ

AP-NORC: большинство избирателей США хотят перемен и недовольны Трампом

Согласно новому опросу Associated Press-NORC, проведенному менее чем за четыре недели до промежуточных выборов, подавляющее большинство американских избирателей | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:10+0300

2026-10-21T14:10+0300

2026-10-21T14:10+0300

общество

мировая экономика

иран

вашингтон

дональд трамп

джей ди вэнс

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Согласно новому опросу Associated Press-NORC, проведенному менее чем за четыре недели до промежуточных выборов, подавляющее большинство американских избирателей хотят серьезных перемен в Вашингтоне и недовольны работой президента Дональда Трампа как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщает Associated Press. Результаты исследования рисуют сложную картину для Республиканской партии, которая цепляется за контроль над Конгрессом под тяжестью непопулярной войны с Ираном и резкого роста цен внутри страны.Около половины респондентов заявили, что желают "существенных изменений", а примерно трое из десяти — "полного и тотального потрясения" в управлении страной. Демократы и независимые гораздо чаще республиканцев хотят полного изменения курса, но даже среди сторонников Республиканской партии 45% выступают за существенные перемены, а 13% — за потрясение. "Мне надоело отправлять туда людей, и ничего не делается, — сказала 70-летняя республиканка Криста Коулз из Небраски. — Ничего не меняется".Опрос показывает, что демократические избиратели более воодушевлены и мотивированы голосовать, чем республиканцы: около трех четвертей демократов считают голосование "чрезвычайно важным" по сравнению с примерно шестью из десяти республиканцев. Около половины зарегистрированных избирателей хотели бы, чтобы Демократическая партия контролировала Конгресс, тогда как примерно четверо из десяти предпочитают республиканцев, а 15% еще не определились.Рейтинги Трампа остаются слабыми по ключевым вопросам. Только около трети избирателей положительно оценивают его работу, а около восьми из десяти не одобряют его подход к стоимости жизни. Даже среди республиканцев только 44% одобряют его действия по стоимости жизни и 54% — по экономике. Это резкий контраст с другими темами, например преступностью, где поддержка республиканцев значительно выше. Внешняя политика также вызывает недовольство: лишь 69% республиканцев поддерживают Трампа в этом вопросе на фоне продолжающейся восьмой месяц войны с Ираном, хотя он обещал, что она продлится всего четыре-пять недель.Основными проблемами избиратели называют экономику и стоимость жизни (около восьми из десяти), а также здравоохранение и войну в Иране (около двух третей). Иммиграция и преступность, важные для Трампа темы, имеют более низкий приоритет. "Мир идет назад. Мы едва можем себе что-то позволить, — сказала 65-летняя демократка Диана Уокер из Джорджии. — Мне все равно, демократ ты или республиканец, мы все ждем в аду".Вице-президент Джей Ди Вэнс, один из потенциальных преемников Трампа, также не пользуется высокой популярностью: около половины избирателей относятся к нему негативно, около трети — положительно. При этом энтузиазм по поводу самих демократов невелик: около четырех из десяти избирателей положительно оценивают партию, около половины — негативно. Однако независимые избиратели гораздо чаще негативно относятся к республиканцам (около двух третей), чем к демократам (около четырех из десяти).Опрос AP-NORC был проведен с 8 по 12 октября среди 1119 взрослых, включая 925 зарегистрированных избирателей, с использованием вероятностной панели AmeriSpeak NORC. Погрешность составляет плюс-минус 3,9 процентных пункта для взрослых и 4,2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей.

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общество , мировая экономика, иран, вашингтон, дональд трамп, джей ди вэнс