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Супер-ПАК Трампа вложил $244 млн в республиканцев перед выборами

Супер-ПАК Трампа вложил $244 млн в республиканцев перед выборами - 21.10.2026, ПРАЙМ

Супер-ПАК Трампа вложил $244 млн в республиканцев перед выборами

Супер-ПАК президента Дональда Трампа MAGA Inc. в сентябре превратился из тихого в одного из крупнейших расходов электорального цикла, сохранив при этом огромные | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:18+0300

2026-10-21T16:18+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Супер-ПАК президента Дональда Трампа MAGA Inc. в сентябре превратился из тихого в одного из крупнейших расходов электорального цикла, сохранив при этом огромные денежные резервы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на новые данные, опубликованные поздно во вторник.Согласно документам, поданным в Федеральную избирательную комиссию, группа и два ее аффилированных партнера — Safety & Affordability PAC и No Going Back PAC — с начала сентября выделили более 244 миллионов долларов на независимые расходы в поддержку кандидатов от Республиканской партии. MAGA Inc. начала сентябрь с более чем 415 миллионов долларов наличными и собрала еще около 25 миллионов до середины октября. Из этих средств 25 миллионов были переведены в Safety & Affordability PAC, а 200 миллионов — в No Going Back PAC, которые показывали рекламу в гонках по всей стране."Я потратил или буду потратить более 400 миллионов долларов к дню выборов", — заявил Трамп во вторник, повторив свое обещание, озвученное в прошлом месяце в Truth Social.Даже после столь масштабных трат у сети останется почти 200 миллионов долларов в банке, исходя из общего объема собранных средств, превысивших 470 миллионов с момента основания в конце 2024 года. Человек, знакомый с позицией команды президента, на условиях анонимности заявил, что MAGA Inc. "продолжит ускорять расходы" до промежуточных выборов. "Любой, кто ставил под сомнение, собирался ли он тратить деньги в начале, оказался неправ, — сказал он. — Я думаю, они оправдали обещание — они собираются пойти по-крупному, они пойдут везде и потратят деньги".Тем не менее некоторые опасаются, что деньги приходят слишком поздно. Один из доноров MAGA Inc., попросивший об анонимности, отметил, что группа должна была действовать более масштабно и раньше, но в целом тратила "агрессивно" и Трамп "будет продолжать до ночи выборов". "Они могли бы потратить немного больше денег чуть раньше, но все же вышли в полном составе", — сказал он, добавив, что все, что останется, будет использовано в 2028 году.Новые пожертвования в сентябре включали по 8 миллионов долларов от застройщика Стивена Уинна и по 5 миллионов от генерального директора Blackstone Стивена Шварцмана и бизнесвумен из Висконсина Дианы Хендрикс. В марте Хендрикс пожертвовала группе 25 миллионов, поставив ее в ряд крупнейших доноров PAC наряду с давним консервативным мегадонором Мириам Адельсон.Первый расход MAGA Inc. на всеобщие выборы был сделан в сентябре — 10 миллионов долларов на сенатскую кампанию Кена Пакстона в Техасе. Джейсон Тильман, бывший исполнительный директор Национального республиканского сенатского комитета, назвал эти инвестиции значительными: "Когда речь заходит о защите файрвола Сената, у нас есть красная стена с зеленой внутренней стеной, и я думаю, что именно это станет решающим фактором сохранения большинства".Марк Беднар, стратег Республиканской партии и бывший директор по коммуникациям спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, предположил, что Трамп может вложить средства и во внецикловые выборы 2027 года, не говоря уже о 2028-м. При этом он усомнился, что дополнительные расходы MAGA Inc. способны существенно повлиять на ситуацию: "Имеет ли значение лишний миллион долларов в сенатской гонке, через которую уже проходят сотни миллионов долларов?"

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финансы, банки, мировая экономика, техас, дональд трамп, кевин маккарти, politico