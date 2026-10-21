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"Маньчжурский агент": назван главный бенефициар президентства Трампа
"Маньчжурский агент": назван главный бенефициар президентства Трампа - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Маньчжурский агент": назван главный бенефициар президентства Трампа
Президент США Дональд Трамп своей непоследовательной внешней политикой нанес вред репутации Вашингтона и помог Китаю укрепить позиции на мировой арене, заявила... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:50+0300
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп своей непоследовательной внешней политикой нанес вред репутации Вашингтона и помог Китаю укрепить позиции на мировой арене, заявила бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд в подкасте The Ezra Klein Show для New York Times."Не было еще президента, который принес бы Китаю больше пользы, чем Дональд Трамп", — сказала она.По словам Фриланд, согласно опросу Democracy Perception Index, жители демократических государств — стран, которые десятилетиями были союзниками США, — теперь считают Вашингтон большей угрозой, чем Пекин.Бывший вице-премьер Канады подчеркнула, что ключевая проблема политики Трампа — непредсказуемость. По ее мнению, американский лидер действовал как "маньчжурский агент"."От своих партнеров страны прежде всего ждут предсказуемости и надежности. У Китая немало проблем, но при этом он ведет себя довольно предсказуемо и надежно", — пояснила Фриланд.
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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
"Маньчжурский агент": назван главный бенефициар президентства Трампа
Фриланд: главным бенефициаром президентства Трампа стал Китай
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп своей непоследовательной внешней политикой нанес вред репутации Вашингтона и помог Китаю укрепить позиции на мировой арене, заявила бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд в подкасте The Ezra Klein Show для New York Times
.
"Не было еще президента, который принес бы Китаю больше пользы, чем Дональд Трамп", — сказала она.
По словам Фриланд, согласно опросу Democracy Perception Index, жители демократических государств — стран, которые десятилетиями были союзниками США, — теперь считают Вашингтон большей угрозой, чем Пекин.
Бывший вице-премьер Канады подчеркнула, что ключевая проблема политики Трампа — непредсказуемость. По ее мнению, американский лидер действовал как "маньчжурский агент".
"От своих партнеров страны прежде всего ждут предсказуемости и надежности. У Китая немало проблем, но при этом он ведет себя довольно предсказуемо и надежно", — пояснила Фриланд.
AP-NORC: большинство избирателей США хотят перемен и недовольны Трампом