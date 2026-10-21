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Маятник качнулся: война с Ираном толкнула Трампа к России, пишет TAC - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Маятник качнулся: война с Ираном толкнула Трампа к России, пишет TAC
Маятник качнулся: война с Ираном толкнула Трампа к России, пишет TAC - 21.10.2026, ПРАЙМ
Маятник качнулся: война с Ираном толкнула Трампа к России, пишет TAC
Война с Ираном парадоксальным образом подтолкнула президента США Дональда Трампа к дипломатическому сближению с Россией, и это открывает новые возможности для... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:21+0300
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иран
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дональд трамп
россия
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Война с Ираном парадоксальным образом подтолкнула президента США Дональда Трампа к дипломатическому сближению с Россией, и это открывает новые возможности для урегулирования сразу двух конфликтов, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью обозревателя The American Conservative Эндрю Дэя."Война с Ираном может помочь положить конец российско-украинскому конфликту. А та, в свою очередь, может поспособствовать завершению войны с Ираном", — утверждает он.По мнению Дэя, идея "смягчить" позицию России стимулами, такими как соглашение о поставках дизеля, может восстановить утраченное доверие и убедить Москву вернуться за стол переговоров."Вся эта цепочка событий началась с тревоги Трампа из-за скачка цен на бензин, а не с продуманного и последовательного курса. Однако очередное колебание политического маятника Трампа распахнуло возможности, которые чиновникам Белого дома не следует упускать", — добавляет автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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иран, сша, дональд трамп, россия
ИРАН, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
21:21 21.10.2026
 
Маятник качнулся: война с Ираном толкнула Трампа к России, пишет TAC

TAC: война с Ираном подтолкнула Трампа к урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© AP Photo / Ben Curtis
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Война с Ираном парадоксальным образом подтолкнула президента США Дональда Трампа к дипломатическому сближению с Россией, и это открывает новые возможности для урегулирования сразу двух конфликтов, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью обозревателя The American Conservative Эндрю Дэя.
"Война с Ираном может помочь положить конец российско-украинскому конфликту. А та, в свою очередь, может поспособствовать завершению войны с Ираном", — утверждает он.
По мнению Дэя, идея "смягчить" позицию России стимулами, такими как соглашение о поставках дизеля, может восстановить утраченное доверие и убедить Москву вернуться за стол переговоров.
"Вся эта цепочка событий началась с тревоги Трампа из-за скачка цен на бензин, а не с продуманного и последовательного курса. Однако очередное колебание политического маятника Трампа распахнуло возможности, которые чиновникам Белого дома не следует упускать", — добавляет автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ
18:47
 
ИРАНСШАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
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