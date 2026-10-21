https://1prime.ru/20261021/tramp-874494826.html

Маятник качнулся: война с Ираном толкнула Трампа к России, пишет TAC

Маятник качнулся: война с Ираном толкнула Трампа к России, пишет TAC - 21.10.2026, ПРАЙМ

Маятник качнулся: война с Ираном толкнула Трампа к России, пишет TAC

Война с Ираном парадоксальным образом подтолкнула президента США Дональда Трампа к дипломатическому сближению с Россией, и это открывает новые возможности для... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T21:21+0300

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иран

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Война с Ираном парадоксальным образом подтолкнула президента США Дональда Трампа к дипломатическому сближению с Россией, и это открывает новые возможности для урегулирования сразу двух конфликтов, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью обозревателя The American Conservative Эндрю Дэя."Война с Ираном может помочь положить конец российско-украинскому конфликту. А та, в свою очередь, может поспособствовать завершению войны с Ираном", — утверждает он.По мнению Дэя, идея "смягчить" позицию России стимулами, такими как соглашение о поставках дизеля, может восстановить утраченное доверие и убедить Москву вернуться за стол переговоров."Вся эта цепочка событий началась с тревоги Трампа из-за скачка цен на бензин, а не с продуманного и последовательного курса. Однако очередное колебание политического маятника Трампа распахнуло возможности, которые чиновникам Белого дома не следует упускать", — добавляет автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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иран, сша, дональд трамп, россия