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Трамп заявил, что украинское урегулирование ближе, чем когда-либо

Трамп заявил, что украинское урегулирование ближе, чем когда-либо - 21.10.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что украинское урегулирование ближе, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T22:34+0300

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2026-10-21T22:34+0300

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее. "Я думаю, мы приближаемся (к урегулированию - ред.). Возможно, ближе, чем когда-либо", - сказал Трамп в Белом доме. Как заявил Трамп, украинское урегулирование он "на днях" обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин, украина, россия