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Трамп заявил, что украинское урегулирование ближе, чем когда-либо
Трамп заявил, что украинское урегулирование ближе, чем когда-либо - 21.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что украинское урегулирование ближе, чем когда-либо
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T22:34+0300
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее. "Я думаю, мы приближаемся (к урегулированию - ред.). Возможно, ближе, чем когда-либо", - сказал Трамп в Белом доме. Как заявил Трамп, украинское урегулирование он "на днях" обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ
Трамп заявил, что украинское урегулирование ближе, чем когда-либо
Трамп: разрешение украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее.
"Я думаю, мы приближаемся (к урегулированию - ред.). Возможно, ближе, чем когда-либо", - сказал Трамп в Белом доме.
Как заявил Трамп, украинское урегулирование он "на днях" обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным.