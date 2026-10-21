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ЦБ призвал родителей быть внимательнее к финансам детей

ЦБ призвал родителей быть внимательнее к финансам детей - 21.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ призвал родителей быть внимательнее к финансам детей

Аферисты активно вовлекают российских подростков в дропперство, поэтому родителям стоит быть внимательнее к финансам своих детей - поступления от неизвестных... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:17+0300

2026-10-21T09:17+0300

2026-10-21T09:17+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Аферисты активно вовлекают российских подростков в дропперство, поэтому родителям стоит быть внимательнее к финансам своих детей - поступления от неизвестных людей и переводы на незнакомые счета и карты должны настораживать, рассказали РИА Новости в Банке России. "Злоумышленники вовлекают детей и подростков в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных у людей денег (дропперство)", - сообщили в ЦБ в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс". Чтобы защитить несовершеннолетних от вовлечения в мошеннические схемы, ЦБ советует родителям уделять повышенное внимание финансам своих детей: контролировать открытие подростками счетов и карт, а также отслеживать их доходы и расходы. Родителей должно насторожить, если они видят, что со счета ребенка совершаются подозрительные операции: поступления от неизвестных людей, переводы на незнакомые счета и карты, проводится любая несвойственная ребенку активность по счету. "Необходимо обязательно разговаривать о противоправности дропперской деятельности, разъяснить подросткам ее последствия, чтобы они осознали, что несут персональную ответственность по всем операциям со своей картой", - добавил ЦБ. В Банке России напомнили, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей или законных представителей. "Мы также обязали банки в случаях, предусмотренных договором, уведомлять родителей несовершеннолетнего клиента о предоставлении ему карты или онлайн-банка, а также обо всех его операциях", - заключили в ЦБ. Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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