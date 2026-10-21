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ЦБ призвал родителей быть внимательнее к финансам детей
ЦБ призвал родителей быть внимательнее к финансам детей - 21.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ призвал родителей быть внимательнее к финансам детей
Аферисты активно вовлекают российских подростков в дропперство, поэтому родителям стоит быть внимательнее к финансам своих детей - поступления от неизвестных... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:17+0300
2026-10-21T09:17+0300
2026-10-21T09:17+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Аферисты активно вовлекают российских подростков в дропперство, поэтому родителям стоит быть внимательнее к финансам своих детей - поступления от неизвестных людей и переводы на незнакомые счета и карты должны настораживать, рассказали РИА Новости в Банке России.
"Злоумышленники вовлекают детей и подростков в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных у людей денег (дропперство)", - сообщили в ЦБ в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс".
Чтобы защитить несовершеннолетних от вовлечения в мошеннические схемы, ЦБ советует родителям уделять повышенное внимание финансам своих детей: контролировать открытие подростками счетов и карт, а также отслеживать их доходы и расходы.
Родителей должно насторожить, если они видят, что со счета ребенка совершаются подозрительные операции: поступления от неизвестных людей, переводы на незнакомые счета и карты, проводится любая несвойственная ребенку активность по счету.
"Необходимо обязательно разговаривать о противоправности дропперской деятельности, разъяснить подросткам ее последствия, чтобы они осознали, что несут персональную ответственность по всем операциям со своей картой", - добавил ЦБ.
В Банке России напомнили, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей или законных представителей.
"Мы также обязали банки в случаях, предусмотренных договором, уведомлять родителей несовершеннолетнего клиента о предоставлении ему карты или онлайн-банка, а также обо всех его операциях", - заключили в ЦБ.
Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.
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финансы, банки, россия, банк россии, мид, мвд
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, МИД, МВД
ЦБ призвал родителей быть внимательнее к финансам детей
ЦБ: мошенники активно вовлекают российских подростков в дропперство
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Аферисты активно вовлекают российских подростков в дропперство, поэтому родителям стоит быть внимательнее к финансам своих детей - поступления от неизвестных людей и переводы на незнакомые счета и карты должны настораживать, рассказали РИА Новости в Банке России.
"Злоумышленники вовлекают детей и подростков в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных у людей денег (дропперство)", - сообщили в ЦБ в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс".
Чтобы защитить несовершеннолетних от вовлечения в мошеннические схемы, ЦБ советует родителям уделять повышенное внимание финансам своих детей: контролировать открытие подростками счетов и карт, а также отслеживать их доходы и расходы.
Родителей должно насторожить, если они видят, что со счета ребенка совершаются подозрительные операции: поступления от неизвестных людей, переводы на незнакомые счета и карты, проводится любая несвойственная ребенку активность по счету.
"Необходимо обязательно разговаривать о противоправности дропперской деятельности, разъяснить подросткам ее последствия, чтобы они осознали, что несут персональную ответственность по всем операциям со своей картой", - добавил ЦБ.
В Банке России напомнили, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей или законных представителей.
"Мы также обязали банки в случаях, предусмотренных договором, уведомлять родителей несовершеннолетнего клиента о предоставлении ему карты или онлайн-банка, а также обо всех его операциях", - заключили в ЦБ.
Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.