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ЦБ уличил трейдера в использовании инсайдерской информации на Мосбирже

ЦБ уличил трейдера в использовании инсайдерской информации на Мосбирже - 21.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ уличил трейдера в использовании инсайдерской информации на Мосбирже

Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации старшим трейдером ИК "Велес Капитал" при совершении сделок с рядом акций на... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:49+0300

2026-10-21T17:49+0300

2026-10-21T18:11+0300

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банк россии

ик "велес капитал"

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации старшим трейдером ИК "Велес Капитал" при совершении сделок с рядом акций на торгах Московской биржи, говорится в сообщении регулятора. "Банк России по результатам проведенной проверки установил факты неправомерного использования инсайдерской информации Наумовым Владимиром Валерьевичем при совершении сделок с рядом акций на торгах ПАО "Московская биржа" в период с 16.01.2023 по 29.03.2024", - говорится в сообщении ЦБ. Наумов, занимая должность старшего трейдера в управлении операций на рынке акций ИК "Велес Капитал", являлся инсайдером общества, имел доступ к торговым поручениям клиентов общества и был ответственным за их исполнение. "Обладая доступом к инсайдерской информации о поручениях клиентов общества, Наумов В.В. совершал сделки по собственному брокерскому счету с учетом торговой активности клиентов. Ввиду достаточно крупных объемов сделок клиентов, которые приводили к изменению стоимости акций на рынке, происходила положительная переоценка набранных Наумовым В.В. позиций", - отмечают в ЦБ. Таким образом, Наумов неправомерно использовал информацию о поручениях клиентов общества. Данные действия квалифицируются Банком России как нарушение запрета на использование инсайдерской информации. Наумову направлены предписания Банка России о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. "Банк России обращает внимание на недопустимость неправомерного использования инсайдерской информации при исполнении клиентских поручений в рамках должностных обязанностей, а также на необходимость эмитентов и иных юридических лиц, указанных в части 1 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ, надлежащим образом исполнять обязанности в части принятия мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, в том числе обеспечивать ее защиту и конфиденциальность", - сообщил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, банк россии, ик "велес капитал"