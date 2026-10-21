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ЦБ повысит пороги отнесения профучастников к крупным, средним и малым

ЦБ повысит пороги отнесения профучастников к крупным, средним и малым - 21.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ повысит пороги отнесения профучастников к крупным, средним и малым

Банк России с 1 октября 2027 года повысит пороговые значения отнесения профучастников рынка ценных бумаг к крупным, средним и малым, говорится в сообщении... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:12+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России с 1 октября 2027 года повысит пороговые значения отнесения профучастников рынка ценных бумаг к крупным, средним и малым, говорится в сообщении регулятора. "С 1 октября 2027 года повысятся пороговые значения отнесения профучастников к категориям крупных, средних и малых организаций. Новые диапазоны позволят исключить избыточную регуляторную и надзорную нагрузку на те компании, которые не занимают значимой доли на рынке и не являются источником существенных рисков", - сказано в сообщении. При оценке масштаба брокеров, управляющих и дилеров ЦБ по-прежнему будет учитывать ежеквартальные показатели: количество клиентов, размер их портфелей и объем операций. Достаточно, чтобы сработал только один критерий. Для депозитариев определяющей остается стоимость ценных бумаг на счетах клиентов, отмечает ЦБ. Сейчас брокер считается крупным игроком, если обслуживает более 20 тысяч инвесторов, либо размер клиентских портфелей превысил 500 миллиардов рублей, либо объем сделок составил 1 триллион рублей. С октября следующего года число клиентов увеличится в 5 раз – до 100 тысяч человек, а другие показатели вырастут вдвое, указано в сообщении. "Клиентская база управляющих той же категории вырастет с 20 тысяч до 30 тысяч человек, а сумма их активов – со 100 миллиардов до 200 миллиардов рублей. Стоимость активов на счетах клиентов в депозитарии увеличивается вдвое – с 500 миллиардов до 1 триллиона рублей", - добавляет регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, рынок, россия, банк россии