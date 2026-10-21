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Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг - 21.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,02 копейки - до 12,2806 рубля, доллара - на 91,4 копейки, до 81,9739 рубля, евро -... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:06+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,02 копейки - до 12,2806 рубля, доллара - на 91,4 копейки, до 81,9739 рубля, евро - на 1,1 рубля, до 91,9337 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня на четверг снизился на девять копеек
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,02 копейки - до 12,2806 рубля, доллара - на 91,4 копейки, до 81,9739 рубля, евро - на 1,1 рубля, до 91,9337 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.