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Туркмения поставила в Китай более 477 миллиардов кубов газа за 17 лет - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Туркмения поставила в Китай более 477 миллиардов кубов газа за 17 лет
Туркмения поставила в Китай более 477 миллиардов кубов газа за 17 лет - 21.10.2026, ПРАЙМ
Туркмения поставила в Китай более 477 миллиардов кубов газа за 17 лет
Туркмения с декабря 2009 года поставила в Китай более 477 миллиардов кубометров газа, сообщил председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:17+0300
2026-10-21T19:28+0300
газ
мировая экономика
туркмения
китай
кнр
"туркменгаз"
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АШХАБАД, 21 окт – ПРАЙМ. Туркмения с декабря 2009 года поставила в Китай более 477 миллиардов кубометров газа, сообщил председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев. "Экспорт газа остается важнейшим направлением деятельности концерна. КНР является крупнейшим импортером туркменского газа. Газопровод Туркменистан – Китай действует с декабря 2009 года и по состоянию на первое октября этого года по нему поставлено более 477 миллиардов кубометров газа", – сказал он, выступая на международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026". По словам Бабаева, успешное функционирование газопроводной системы Туркмения – Китай демонстрирует эффективность стратегического партнерства и взаимную заинтересованность сторон в расширении энергетического взаимодействия. Он также отметил, что Туркмения последовательно укрепляет репутацию надежного энергетического партнера, выполняющего международные обязательства. Туркмения – крупный экспортер трубопроводного газа в Китай, страна поставляет "голубое топливо" по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Китай. Ежегодный объем поставок составляет около 40 миллиардов кубометров. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа – после России, Ирана и Катара. По итогам 2025 года суммарная добыча газа в стране составила более 76,5 миллиарда кубометров, нефти – свыше 8,3 миллиона тонн.
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газ, мировая экономика, туркмения, китай, кнр, "туркменгаз"
Газ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, КИТАЙ, КНР, "Туркменгаз"
19:17 21.10.2026 (обновлено: 19:28 21.10.2026)
 
Туркмения поставила в Китай более 477 миллиардов кубов газа за 17 лет

"Туркменгаз": Туркмения с декабря 2009 года поставила в Китай более 477 млрд кубов газа

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АШХАБАД, 21 окт – ПРАЙМ. Туркмения с декабря 2009 года поставила в Китай более 477 миллиардов кубометров газа, сообщил председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев.
"Экспорт газа остается важнейшим направлением деятельности концерна. КНР является крупнейшим импортером туркменского газа. Газопровод Туркменистан – Китай действует с декабря 2009 года и по состоянию на первое октября этого года по нему поставлено более 477 миллиардов кубометров газа", – сказал он, выступая на международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026".
По словам Бабаева, успешное функционирование газопроводной системы Туркмения – Китай демонстрирует эффективность стратегического партнерства и взаимную заинтересованность сторон в расширении энергетического взаимодействия. Он также отметил, что Туркмения последовательно укрепляет репутацию надежного энергетического партнера, выполняющего международные обязательства.
Туркмения – крупный экспортер трубопроводного газа в Китай, страна поставляет "голубое топливо" по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Китай. Ежегодный объем поставок составляет около 40 миллиардов кубометров.
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа – после России, Ирана и Катара. По итогам 2025 года суммарная добыча газа в стране составила более 76,5 миллиарда кубометров, нефти – свыше 8,3 миллиона тонн.
 
ГазМировая экономикаТУРКМЕНИЯКИТАЙКНР"Туркменгаз"
 
 
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