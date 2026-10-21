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Туркмения поставила в Китай более 477 миллиардов кубов газа за 17 лет

Туркмения поставила в Китай более 477 миллиардов кубов газа за 17 лет - 21.10.2026, ПРАЙМ

Туркмения поставила в Китай более 477 миллиардов кубов газа за 17 лет

Туркмения с декабря 2009 года поставила в Китай более 477 миллиардов кубометров газа, сообщил председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:17+0300

2026-10-21T19:17+0300

2026-10-21T19:28+0300

газ

мировая экономика

туркмения

китай

кнр

"туркменгаз"

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АШХАБАД, 21 окт – ПРАЙМ. Туркмения с декабря 2009 года поставила в Китай более 477 миллиардов кубометров газа, сообщил председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев. "Экспорт газа остается важнейшим направлением деятельности концерна. КНР является крупнейшим импортером туркменского газа. Газопровод Туркменистан – Китай действует с декабря 2009 года и по состоянию на первое октября этого года по нему поставлено более 477 миллиардов кубометров газа", – сказал он, выступая на международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026". По словам Бабаева, успешное функционирование газопроводной системы Туркмения – Китай демонстрирует эффективность стратегического партнерства и взаимную заинтересованность сторон в расширении энергетического взаимодействия. Он также отметил, что Туркмения последовательно укрепляет репутацию надежного энергетического партнера, выполняющего международные обязательства. Туркмения – крупный экспортер трубопроводного газа в Китай, страна поставляет "голубое топливо" по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Китай. Ежегодный объем поставок составляет около 40 миллиардов кубометров. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа – после России, Ирана и Катара. По итогам 2025 года суммарная добыча газа в стране составила более 76,5 миллиарда кубометров, нефти – свыше 8,3 миллиона тонн.

туркмения

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газ, мировая экономика, туркмения, китай, кнр, "туркменгаз"