https://1prime.ru/20261021/turtsija-874451523.html

Россияне уже могут покупать туры в Турцию на лето 2027 года

Россияне уже могут покупать туры в Турцию на лето 2027 года - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россияне уже могут покупать туры в Турцию на лето 2027 года

Российские туристы уже могут приобретать туры в Турцию на лето 2027 года, на старте раннего бронирования скидки на отели достигают 20-35%, а минимальная... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T07:16+0300

2026-10-21T07:16+0300

2026-10-21T07:16+0300

туризм

бизнес

россия

турция

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874451523.jpg?1792556216

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские туристы уже могут приобретать туры в Турцию на лето 2027 года, на старте раннего бронирования скидки на отели достигают 20-35%, а минимальная стоимость отдыха на двоих в июне начинается от 123 тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев. "До следующего лета больше семи месяцев, однако россияне уже могут покупать туры в Турцию на июнь, июль и август 2027 года. На старте раннего бронирования многие отели предлагают скидки 20-35%", - сказал Юртаев. "Минимальная стоимость пакетных туров с вылетом из Москвы на двоих взрослых на шесть ночей в отель 3 звезды в июне 2027 года начинается от 123 тысяч рублей", - поделился он. По его словам, аналогичный отдых в июле обойдется туристам от 122 тысяч рублей, а в августе - от 123 тысяч рублей. Касаемо скидок Юртаев отметил, что они распространяется на стоимость проживания, а не на весь пакетный тур и итоговая цена зависит от авиаперелета, трансфера, страховки и других составляющих. Кроме того, раннее бронирование не гарантирует самую низкую цену за весь сезон: в дальнейшем стоимость тура может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Однако преимущество покупки заранее заключается не только в цене, но и в широком выборе отелей и подходящих номеров. Эксперт подчеркнул, что стоимость конкретного тура зависит от количества отдыхающих, продолжительности отдыха, категории отеля, типа питания, дат вылета и наличия свободных мест. "Не рекомендую ориентироваться только на минимальную цену. Если туристы привыкли к определенному уровню сервиса, важно сравнивать предложения отелей одной категории, с одинаковым питанием и расположением. Дешевый тур не всегда означает выгодную покупку", - заключил Юртаев.

турция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, москва