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Россияне уже могут покупать туры в Турцию на лето 2027 года
Россияне уже могут покупать туры в Турцию на лето 2027 года - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россияне уже могут покупать туры в Турцию на лето 2027 года
Российские туристы уже могут приобретать туры в Турцию на лето 2027 года, на старте раннего бронирования скидки на отели достигают 20-35%, а минимальная... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T07:16+0300
2026-10-21T07:16+0300
2026-10-21T07:16+0300
туризм
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские туристы уже могут приобретать туры в Турцию на лето 2027 года, на старте раннего бронирования скидки на отели достигают 20-35%, а минимальная стоимость отдыха на двоих в июне начинается от 123 тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев.
"До следующего лета больше семи месяцев, однако россияне уже могут покупать туры в Турцию на июнь, июль и август 2027 года. На старте раннего бронирования многие отели предлагают скидки 20-35%", - сказал Юртаев.
"Минимальная стоимость пакетных туров с вылетом из Москвы на двоих взрослых на шесть ночей в отель 3 звезды в июне 2027 года начинается от 123 тысяч рублей", - поделился он.
По его словам, аналогичный отдых в июле обойдется туристам от 122 тысяч рублей, а в августе - от 123 тысяч рублей. Касаемо скидок Юртаев отметил, что они распространяется на стоимость проживания, а не на весь пакетный тур и итоговая цена зависит от авиаперелета, трансфера, страховки и других составляющих.
Кроме того, раннее бронирование не гарантирует самую низкую цену за весь сезон: в дальнейшем стоимость тура может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Однако преимущество покупки заранее заключается не только в цене, но и в широком выборе отелей и подходящих номеров.
Эксперт подчеркнул, что стоимость конкретного тура зависит от количества отдыхающих, продолжительности отдыха, категории отеля, типа питания, дат вылета и наличия свободных мест.
"Не рекомендую ориентироваться только на минимальную цену. Если туристы привыкли к определенному уровню сервиса, важно сравнивать предложения отелей одной категории, с одинаковым питанием и расположением. Дешевый тур не всегда означает выгодную покупку", - заключил Юртаев.
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туризм, бизнес, россия, турция, москва
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА
Россияне уже могут покупать туры в Турцию на лето 2027 года
"Турвизор": россияне уже могут покупать туры в Турцию на лето 2027 года
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские туристы уже могут приобретать туры в Турцию на лето 2027 года, на старте раннего бронирования скидки на отели достигают 20-35%, а минимальная стоимость отдыха на двоих в июне начинается от 123 тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев.
"До следующего лета больше семи месяцев, однако россияне уже могут покупать туры в Турцию на июнь, июль и август 2027 года. На старте раннего бронирования многие отели предлагают скидки 20-35%", - сказал Юртаев.
"Минимальная стоимость пакетных туров с вылетом из Москвы на двоих взрослых на шесть ночей в отель 3 звезды в июне 2027 года начинается от 123 тысяч рублей", - поделился он.
По его словам, аналогичный отдых в июле обойдется туристам от 122 тысяч рублей, а в августе - от 123 тысяч рублей. Касаемо скидок Юртаев отметил, что они распространяется на стоимость проживания, а не на весь пакетный тур и итоговая цена зависит от авиаперелета, трансфера, страховки и других составляющих.
Кроме того, раннее бронирование не гарантирует самую низкую цену за весь сезон: в дальнейшем стоимость тура может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Однако преимущество покупки заранее заключается не только в цене, но и в широком выборе отелей и подходящих номеров.
Эксперт подчеркнул, что стоимость конкретного тура зависит от количества отдыхающих, продолжительности отдыха, категории отеля, типа питания, дат вылета и наличия свободных мест.
"Не рекомендую ориентироваться только на минимальную цену. Если туристы привыкли к определенному уровню сервиса, важно сравнивать предложения отелей одной категории, с одинаковым питанием и расположением. Дешевый тур не всегда означает выгодную покупку", - заключил Юртаев.