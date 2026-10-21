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Уиткофф поблагодарил Путина за отмену санкций на экспорт дизеля - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Уиткофф поблагодарил Путина за отмену санкций на экспорт дизеля
Уиткофф поблагодарил Путина за отмену санкций на экспорт дизеля - 21.10.2026, ПРАЙМ
Уиткофф поблагодарил Путина за отмену санкций на экспорт дизеля
Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры проходят в Константиновском дворце в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:52+0300
2026-10-21T12:52+0300
россия
мировая экономика
сша
стив уиткофф
владимир путин
санкт-петербург
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СТРЕЛЬНА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.В ходе встречи Уиткофф от имени американского лидера Дональда Трампа поблагодарил Путина за решение по экспорту дизтоплива из РФ. "Хотел бы вас поблагодарить за ваше решение, которое вы приняли об отмене санкций, которые касались экспорта дизельного топлива, которое теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках. Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока. И за это решение наш президент вам крайне благодарен", — сказал Уиткофф.Он добавил, что это решение позволяет улучшить жизнь и рабочие условия американских фермеров и водителей грузовиков.Кроме того, Уиткофф назвал договоренности США и России по дизельному топливу примером того, что можно достичь, работая вместе. "Это действительно еще один пример того, что мы можем достичь, работая вместе, я благодарю вас", — сказал он.Также спецпосланник заявил, что могут открыться возможности для экономического сотрудничества США и России. "Что касается возможности заключения бизнес-сделок и экономического развития между нашими двумя странами, то я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, — это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического сотрудничества между нашими двумя странами", — отметил Уиткофф.Путин и Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
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россия, мировая экономика, сша, стив уиткофф, владимир путин, санкт-петербург, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дональд Трамп
12:52 21.10.2026
 
Уиткофф поблагодарил Путина за отмену санкций на экспорт дизеля

Спецпосланник США Уиткофф заявил о возможности экономического сотрудничества с Россией

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СТРЕЛЬНА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
В ходе встречи Уиткофф от имени американского лидера Дональда Трампа поблагодарил Путина за решение по экспорту дизтоплива из РФ. "Хотел бы вас поблагодарить за ваше решение, которое вы приняли об отмене санкций, которые касались экспорта дизельного топлива, которое теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках. Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока. И за это решение наш президент вам крайне благодарен", — сказал Уиткофф.
Он добавил, что это решение позволяет улучшить жизнь и рабочие условия американских фермеров и водителей грузовиков.
Кроме того, Уиткофф назвал договоренности США и России по дизельному топливу примером того, что можно достичь, работая вместе. "Это действительно еще один пример того, что мы можем достичь, работая вместе, я благодарю вас", — сказал он.
Также спецпосланник заявил, что могут открыться возможности для экономического сотрудничества США и России. "Что касается возможности заключения бизнес-сделок и экономического развития между нашими двумя странами, то я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, — это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического сотрудничества между нашими двумя странами", — отметил Уиткофф.
Путин и Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАСтив УиткоффВладимир ПутинСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДональд Трамп
 
 
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