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Украина снизила экспорт минеральной продукции на 29%

Украина снизила экспорт минеральной продукции на 29% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Украина снизила экспорт минеральной продукции на 29%

Экспорт украинской минеральной продукции в январе-сентябре снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из документов таможенной... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T08:29+0300

2026-10-21T08:29+0300

2026-10-21T08:57+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт украинской минеральной продукции в январе-сентябре снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из документов таможенной службы Украины, которые проанализировало РИА Новости. Так, экспорт украинской минеральной продукции - соли, серы, штукатурных материалов, руд и других товаров - за январь-сентябрь в денежном эквиваленте составил 1,485 миллиарда долларов. В январе-сентябре 2025 года этот показатель составлял 2,094 миллиарда долларов. Таким образом, экспорт минеральной продукции с Украины упал на 29%. Экспорт некоторых других категорий товаров с Украины также снизился. В частности, за первые девять месяцев года экспорт металлов и продукции из них упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а экспорт машин, оборудования и транспортных средств - на 4%.

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