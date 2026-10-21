Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина снизила экспорт минеральной продукции на 29% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/ukraina-874453084.html
Украина снизила экспорт минеральной продукции на 29%
Украина снизила экспорт минеральной продукции на 29% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Украина снизила экспорт минеральной продукции на 29%
Экспорт украинской минеральной продукции в январе-сентябре снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из документов таможенной... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:29+0300
2026-10-21T08:57+0300
россия
мировая экономика
украина
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874453084.jpg?1792562255
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт украинской минеральной продукции в январе-сентябре снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из документов таможенной службы Украины, которые проанализировало РИА Новости. Так, экспорт украинской минеральной продукции - соли, серы, штукатурных материалов, руд и других товаров - за январь-сентябрь в денежном эквиваленте составил 1,485 миллиарда долларов. В январе-сентябре 2025 года этот показатель составлял 2,094 миллиарда долларов. Таким образом, экспорт минеральной продукции с Украины упал на 29%. Экспорт некоторых других категорий товаров с Украины также снизился. В частности, за первые девять месяцев года экспорт металлов и продукции из них упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а экспорт машин, оборудования и транспортных средств - на 4%.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА
08:29 21.10.2026 (обновлено: 08:57 21.10.2026)
 
Украина снизила экспорт минеральной продукции на 29%

Экспорт украинской минеральной продукции в январе-сентябре снизился на 29%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт украинской минеральной продукции в январе-сентябре снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из документов таможенной службы Украины, которые проанализировало РИА Новости.
Так, экспорт украинской минеральной продукции - соли, серы, штукатурных материалов, руд и других товаров - за январь-сентябрь в денежном эквиваленте составил 1,485 миллиарда долларов.
В январе-сентябре 2025 года этот показатель составлял 2,094 миллиарда долларов. Таким образом, экспорт минеральной продукции с Украины упал на 29%.
Экспорт некоторых других категорий товаров с Украины также снизился. В частности, за первые девять месяцев года экспорт металлов и продукции из них упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а экспорт машин, оборудования и транспортных средств - на 4%.
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала