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Грядущая зима станет переломной для бизнеса Украины, пишут СМИ

Грядущая зима станет переломной для бизнеса Украины, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ

Грядущая зима станет переломной для бизнеса Украины, пишут СМИ

Грядущая зима может стать переломным моментом почти для половины украинских компаний: бизнес не верит в улучшение ситуации и перешел в режим выживания, пишет... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:53+0300

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2026-10-21T11:53+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Грядущая зима может стать переломным моментом почти для половины украинских компаний: бизнес не верит в улучшение ситуации и перешел в режим выживания, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Экономическая правда".По данным 26-й волны исследования Advanter Group, средневзвешенный результат деятельности бизнеса за восемь месяцев 2026 года составил 89% от уровня аналогичного периода 2025 года. Однако за этой цифрой скрывается значительный дисбаланс: почти половина предприятий (47%) работают ниже уровня прошлого года, баланс заказов составляет минус 46 процентных пунктов, а индекс деловой активности застрял на отметке 35,3 из 100."Статистика создает иллюзию безопасности. Это вовсе не рост, а закрытие разовых контрактов и выжимание остатков ресурса. Реальное положение дел гораздо тревожнее", — отмечает издание.Главная угроза — не отключения, а отсутствие денег: 74% предприятий имеют финансовые резервы менее чем на три месяца, а 32% не имеют подушки вообще или ее хватит менее чем на 30 дней. При этом реальное страховое покрытие военных рисков есть лишь у 0,9% компаний, а 80% пострадавших не подают заявки на компенсацию. На фоне истощения ресурсов бизнес столкнулся и с возвращением силового давления: за последние два месяца с ним столкнулись 20% компаний против 10% в июне. Как подчеркивает издание, если политика не изменится с "выжимания остатков" на "создание условий для устойчивости", зима может стать точкой перелома для 44% предприятий, которые "держатся без запаса".

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мировая экономика