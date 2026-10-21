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"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
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"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ
"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:47+0300
2026-10-21T18:47+0300
украина
сша
дональд трамп
россия
g20
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники."По словам советников, президент грезит о том, как будет стоять между Путиным и Зеленским во время подписания ими мирного соглашения — даже если ради этого ему придется принудить Украину", - говорится в статье.По информации издания, некоторые люди из окружения Трампа поддержали эту идею, пренебрежительно назвав Украину "коррумпированным захолустьем, лишенным автономии". Они также считают продолжающийся конфликт помехой для будущих сделок с Россией.При этом сам Киев чувствует себя исключенным из процесса принятия решений, которые определят будущее страны, отмечает издание."Похоже, все это происходит без нас", — приводит The Atlantic слова украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
https://1prime.ru/20261020/tramp-874447355.html
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украина, сша, дональд трамп, россия, g20
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, G20
18:47 21.10.2026
 
"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ

The Atlantic: Трамп готов надавить на Украину ради мирного соглашения в Майами в декабре

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники.
"По словам советников, президент грезит о том, как будет стоять между Путиным и Зеленским во время подписания ими мирного соглашения — даже если ради этого ему придется принудить Украину", - говорится в статье.
По информации издания, некоторые люди из окружения Трампа поддержали эту идею, пренебрежительно назвав Украину "коррумпированным захолустьем, лишенным автономии". Они также считают продолжающийся конфликт помехой для будущих сделок с Россией.
При этом сам Киев чувствует себя исключенным из процесса принятия решений, которые определят будущее страны, отмечает издание.
"Похоже, все это происходит без нас", — приводит The Atlantic слова украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
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