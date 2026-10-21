https://1prime.ru/20261021/ukraina-874489226.html

"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ

"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Принудить Украину": Трамп готовит мирное соглашение в декабре, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:47+0300

2026-10-21T18:47+0300

2026-10-21T18:47+0300

украина

сша

дональд трамп

россия

g20

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники."По словам советников, президент грезит о том, как будет стоять между Путиным и Зеленским во время подписания ими мирного соглашения — даже если ради этого ему придется принудить Украину", - говорится в статье.По информации издания, некоторые люди из окружения Трампа поддержали эту идею, пренебрежительно назвав Украину "коррумпированным захолустьем, лишенным автономии". Они также считают продолжающийся конфликт помехой для будущих сделок с Россией.При этом сам Киев чувствует себя исключенным из процесса принятия решений, которые определят будущее страны, отмечает издание."Похоже, все это происходит без нас", — приводит The Atlantic слова украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

https://1prime.ru/20261020/tramp-874447355.html

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украина, сша, дональд трамп, россия, g20