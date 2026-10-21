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Уровень смертельного травматизма в металлургии России снизился почти на 70%
Уровень смертельного травматизма в металлургии России снизился почти на 70% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Уровень смертельного травматизма в металлургии России снизился почти на 70%
Уровень смертельного травматизма в металлургии страны снизился почти на 70%, следует из сообщения Ростехнадзора. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:48+0300
2026-10-21T16:48+0300
2026-10-21T16:48+0300
промышленность
ростехнадзор
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Уровень смертельного травматизма в металлургии страны снизился почти на 70%, следует из сообщения Ростехнадзора.
Управление горного надзора Ростехнадзора провело совещание, посвященное подведению промежуточных итогов первых трех кварталов года и оценке эффективности контроля техники безопасности производственных объектах горной и металлургической промышленности, а также обращения взрывчатых материалов промышленного назначения.
"Участниками отмечено снижение уровня смертельного травматизма на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует о высокой эффективности комплекса профилактических, контрольных и корректирующих мер Ростехнадзора", - сказано в сообщении.
По итогам совещания был формирован перечень решений для дальнейшего совершенствования системы государственного надзора, заключается в сообщении.
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промышленность, ростехнадзор
Промышленность, Ростехнадзор
Уровень смертельного травматизма в металлургии России снизился почти на 70%
Ростехнадзор: уровень смертельного травматизма в металлургии снизился почти на 70%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Уровень смертельного травматизма в металлургии страны снизился почти на 70%, следует из сообщения Ростехнадзора.
Управление горного надзора Ростехнадзора провело совещание, посвященное подведению промежуточных итогов первых трех кварталов года и оценке эффективности контроля техники безопасности производственных объектах горной и металлургической промышленности, а также обращения взрывчатых материалов промышленного назначения.
"Участниками отмечено снижение уровня смертельного травматизма на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует о высокой эффективности комплекса профилактических, контрольных и корректирующих мер Ростехнадзора", - сказано в сообщении.
По итогам совещания был формирован перечень решений для дальнейшего совершенствования системы государственного надзора, заключается в сообщении.