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Уровень смертельного травматизма в металлургии России снизился почти на 70%

Уровень смертельного травматизма в металлургии России снизился почти на 70% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Уровень смертельного травматизма в металлургии России снизился почти на 70%

Уровень смертельного травматизма в металлургии страны снизился почти на 70%, следует из сообщения Ростехнадзора. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:48+0300

2026-10-21T16:48+0300

2026-10-21T16:48+0300

промышленность

ростехнадзор

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Уровень смертельного травматизма в металлургии страны снизился почти на 70%, следует из сообщения Ростехнадзора. Управление горного надзора Ростехнадзора провело совещание, посвященное подведению промежуточных итогов первых трех кварталов года и оценке эффективности контроля техники безопасности производственных объектах горной и металлургической промышленности, а также обращения взрывчатых материалов промышленного назначения. "Участниками отмечено снижение уровня смертельного травматизма на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует о высокой эффективности комплекса профилактических, контрольных и корректирующих мер Ростехнадзора", - сказано в сообщении. По итогам совещания был формирован перечень решений для дальнейшего совершенствования системы государственного надзора, заключается в сообщении.

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промышленность, ростехнадзор