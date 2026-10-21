https://1prime.ru/20261021/urozhaj-874481866.html

Урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году вырастет в полтора раза

Урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году вырастет в полтора раза - 21.10.2026, ПРАЙМ

Урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году вырастет в полтора раза

Прогнозируемый урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году составляет 315 тысяч тонн, это в полтора раза выше показателя пятилетней давности, сообщил... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:45+0300

2026-10-21T16:45+0300

2026-10-21T16:45+0300

сельское хозяйство

бизнес

краснодарский край

геленджик

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874481866.jpg?1792590350

ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт – ПРАЙМ. Прогнозируемый урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году составляет 315 тысяч тонн, это в полтора раза выше показателя пятилетней давности, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "У нас в этом году тоже хороший урожай винограда - наши виноградари рассчитывают собрать порядка 315 тысяч тонн. По сравнению с пятилетней давностью это практически в полтора раза выше. И сегодня, конечно, это гордость для наших виноделов и виноградов", - сказал Кондратьев на пятом Российском винодельческом форуме. По его данным, в настоящее время в Краснодарском крае 35 тысяч гектаров виноградников. "Это не предел. На уровне региона мы провели инвентаризацию и в 2021 году приняли закон для защиты особо ценных сельхозугодий от перевода в другие категории", - отметил губернатор. Он уточнил, что после инвентаризации земель выявлены резервы, составляющие около 50 тысяч гектаров виноградопригодной земли, которые также будут задействованы под автохтонные, местные сорта. "Нашему виноделию нужен свой почерк", - добавил Кондратьев. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

краснодарский край

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, краснодарский край, геленджик