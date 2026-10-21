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Урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году вырастет в полтора раза
Урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году вырастет в полтора раза - 21.10.2026, ПРАЙМ
Урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году вырастет в полтора раза
Прогнозируемый урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году составляет 315 тысяч тонн, это в полтора раза выше показателя пятилетней давности, сообщил... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:45+0300
2026-10-21T16:45+0300
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт – ПРАЙМ. Прогнозируемый урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году составляет 315 тысяч тонн, это в полтора раза выше показателя пятилетней давности, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"У нас в этом году тоже хороший урожай винограда - наши виноградари рассчитывают собрать порядка 315 тысяч тонн. По сравнению с пятилетней давностью это практически в полтора раза выше. И сегодня, конечно, это гордость для наших виноделов и виноградов", - сказал Кондратьев на пятом Российском винодельческом форуме.
По его данным, в настоящее время в Краснодарском крае 35 тысяч гектаров виноградников.
"Это не предел. На уровне региона мы провели инвентаризацию и в 2021 году приняли закон для защиты особо ценных сельхозугодий от перевода в другие категории", - отметил губернатор.
Он уточнил, что после инвентаризации земель выявлены резервы, составляющие около 50 тысяч гектаров виноградопригодной земли, которые также будут задействованы под автохтонные, местные сорта.
"Нашему виноделию нужен свой почерк", - добавил Кондратьев.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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сельское хозяйство, бизнес, краснодарский край, геленджик
Сельское хозяйство, Бизнес, Краснодарский край, Геленджик
Урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году вырастет в полтора раза
Кондратьев: прогнозируемый урожай винограда на Кубани в 2026 году составит 315 тысяч тонн
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт – ПРАЙМ. Прогнозируемый урожай винограда в Краснодарском крае в 2026 году составляет 315 тысяч тонн, это в полтора раза выше показателя пятилетней давности, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"У нас в этом году тоже хороший урожай винограда - наши виноградари рассчитывают собрать порядка 315 тысяч тонн. По сравнению с пятилетней давностью это практически в полтора раза выше. И сегодня, конечно, это гордость для наших виноделов и виноградов", - сказал Кондратьев на пятом Российском винодельческом форуме.
По его данным, в настоящее время в Краснодарском крае 35 тысяч гектаров виноградников.
"Это не предел. На уровне региона мы провели инвентаризацию и в 2021 году приняли закон для защиты особо ценных сельхозугодий от перевода в другие категории", - отметил губернатор.
Он уточнил, что после инвентаризации земель выявлены резервы, составляющие около 50 тысяч гектаров виноградопригодной земли, которые также будут задействованы под автохтонные, местные сорта.
"Нашему виноделию нужен свой почерк", - добавил Кондратьев.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.