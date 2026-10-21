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Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту
Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд экономических проектов России и США близки к старту реализации. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:57+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд экономических проектов России и США близки к старту реализации. В среду в Петербурге завершились переговоры Путина с Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также приняли участие Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Обстоятельно обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран. Некоторые из них действительно приближаются к началу реализации", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, петербург, юрий ушаков, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, США, Петербург, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, РФПИ
Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту
Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту реализации