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Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту
Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд экономических проектов России и США близки к старту реализации. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:57+0300
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сша
петербург
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд экономических проектов России и США близки к старту реализации. В среду в Петербурге завершились переговоры Путина с Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также приняли участие Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Обстоятельно обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран. Некоторые из них действительно приближаются к началу реализации", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, петербург, юрий ушаков, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, США, Петербург, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, РФПИ
16:57 21.10.2026
 
Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту

Ушаков: ряд экономических проектов России и США близки к старту реализации

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд экономических проектов России и США близки к старту реализации.
В среду в Петербурге завершились переговоры Путина с Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также приняли участие Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Обстоятельно обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран. Некоторые из них действительно приближаются к началу реализации", - сказал Ушаков журналистам.
 
РОССИЯСШАПетербургЮрий УшаковКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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