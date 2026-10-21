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Ушаков: договоренности России и США по дизтопливу стабилизируют рынок - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Ушаков: договоренности России и США по дизтопливу стабилизируют рынок
Ушаков: договоренности России и США по дизтопливу стабилизируют рынок - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: договоренности России и США по дизтопливу стабилизируют рынок
Договоренности РФ и США по дизельному топливу будут способствовать стабилизации спроса на мировом топливном рынке, сообщил журналистам помощник президента РФ... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:57+0300
2026-10-21T16:57+0300
россия
сша
санкт-петербург
украина
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Договоренности РФ и США по дизельному топливу будут способствовать стабилизации спроса на мировом топливном рынке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин принял в среду спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры прошли в Константиновском дворце. "Значительное внимание в беседе уделено вопросам, связанным с реализацией договоренностей по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, о чем, собственно, условились Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 9 октября. С обеих сторон подчеркнуто, что сделка отвечает не только американским, не только российским интересам, но также будет способствовать стабилизации спроса и предложения на мировом топливном рынке", - сказал Ушаков. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
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россия, сша, санкт-петербург, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, нпз
РОССИЯ, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, НПЗ
16:57 21.10.2026
 
Ушаков: договоренности России и США по дизтопливу стабилизируют рынок

Ушаков: договоренности России и США по дизтопливу будут способствовать стабилизации спроса

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Договоренности РФ и США по дизельному топливу будут способствовать стабилизации спроса на мировом топливном рынке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин принял в среду спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры прошли в Константиновском дворце.
"Значительное внимание в беседе уделено вопросам, связанным с реализацией договоренностей по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, о чем, собственно, условились Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 9 октября. С обеих сторон подчеркнуто, что сделка отвечает не только американским, не только российским интересам, но также будет способствовать стабилизации спроса и предложения на мировом топливном рынке", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
 
РОССИЯСШАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковНПЗ
 
 
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