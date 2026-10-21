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Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:01+0300
2026-10-21T17:01+0300
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
юрий ушаков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874482899.jpg?1792591273
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду провел встречу с Уиткоффом. "Обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков
17:01 21.10.2026
 
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин в среду провел встречу с Уиткоффом.
"Обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран", - сказал Ушаков журналистам.
 
РОССИЯСШАВладимир ПутинСтив УиткоффЮрий Ушаков
 
 
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