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Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:01+0300
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2026-10-21T17:01+0300
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду провел встречу с Уиткоффом. "Обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин в среду провел встречу с Уиткоффом.
"Обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран", - сказал Ушаков журналистам.