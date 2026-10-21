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Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили совместные экономические проекты РФ и США

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:01+0300

2026-10-21T17:01+0300

2026-10-21T17:01+0300

россия

сша

владимир путин

стив уиткофф

юрий ушаков

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду провел встречу с Уиткоффом. "Обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран", - сказал Ушаков журналистам.

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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков