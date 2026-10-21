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Почти 90% финансовых услуг в России предоставляются онлайн, сообщил Минфин

Почти 90% финансовых услуг в России предоставляются онлайн, сообщил Минфин - 21.10.2026, ПРАЙМ

Почти 90% финансовых услуг в России предоставляются онлайн, сообщил Минфин

Почти 90% финансовых услуг в России предоставляются гражданам и бизнесу онлайн, за последние шесть лет доля IT-отрасли в ВВП выросла вдвое, сообщает Минфин РФ. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:15+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти 90% финансовых услуг в России предоставляются гражданам и бизнесу онлайн, за последние шесть лет доля IT-отрасли в ВВП выросла вдвое, сообщает Минфин РФ. Замминистра финансов Иван Чебесков принял участие во встрече министров финансов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Гонконге (Китай), отмечается в материалах на сайте Минфина. Чебесков отметил, что за последние три года российская экономика выросла более чем на 10%, при этом меняется структура роста, отмечается в материалах. "За последние шесть лет доля IT-отрасли в ВВП удвоилась, почти 90% финансовых услуг населению и бизнесу предоставляются онлайн", - сказал замминистра, его слова приводятся в материалах. Главным сейчас является важность закрепления эти изменений и переведение их в новый инвестиционный цикл, отметил Чебесков. Основой его должны стать технологии, модернизация производства и внутренний спрос, сказал он.

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