https://1prime.ru/20261021/velikobritaniya-874455855.html
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%
Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до максимального значения с октября 2025 года - до 3,5% с 3,1% в августе, свидетельствуют данные | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:50+0300
2026-10-21T09:50+0300
2026-10-21T11:20+0300
мировая экономика
великобритания
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874455855.jpg?1792570823
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до максимального значения с октября 2025 года - до 3,5% с 3,1% в августе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,5% в августе.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 3,4%, месячную - в 0,3%. По итогам октября 2025 года инфляция в Великобритания составляла 3,6%.Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении поднялся до 3,6% с 3,3% в августе, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,4% после увеличения на 0,5% месяцем ранее.Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) поднялась до 2,8% с 2,6% в августе, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,2% после нулевой динамики месяцем ранее.Рост цен на товары в сентябре ускорился до 3,2% в годовом выражении с 2,7% месяцем ранее, на услуги – до 3,7% с 3,4% в августе.Цены на транспорт поднялись на 6,6% в годовом выражении после увеличения на 4,6% в предыдущем месяце, рост стоимости жилищно-бытовых услуг ускорился до 5,3% с 4,9% в августе.
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, великобритания
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%, достигнув максимума с 2025 года
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до максимального значения с октября 2025 года - до 3,5% с 3,1% в августе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,5% в августе.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 3,4%, месячную - в 0,3%. По итогам октября 2025 года инфляция в Великобритания
составляла 3,6%.
Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении поднялся до 3,6% с 3,3% в августе, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,4% после увеличения на 0,5% месяцем ранее.
Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) поднялась до 2,8% с 2,6% в августе, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,2% после нулевой динамики месяцем ранее.
Рост цен на товары в сентябре ускорился до 3,2% в годовом выражении с 2,7% месяцем ранее, на услуги – до 3,7% с 3,4% в августе.
Цены на транспорт поднялись на 6,6% в годовом выражении после увеличения на 4,6% в предыдущем месяце, рост стоимости жилищно-бытовых услуг ускорился до 5,3% с 4,9% в августе.